ВРЕМЯ: В театре идет напряженная работа

Репетиции сейчас проводятся в двух труппах, начинаются они в 10 часов утра и длятся до 11 часов вечера. Готовят сразу два спектакля: "Nimed marmortahvlil" Альберта Кивикаса в качестве спектакля открытия сезона и "Häda õnnega" Юхана Кихулане. Спектакль "Nimed marmortahvlil", поставленный по одноименному роману, рассказывает о жизни роты гимназистов в Освободительной войне и благодаря своей содержательности шел с успехом во всех театрах, где был поставлен. В Нарве практически все роли доверены юным артистам.

Спектакль обещает быть верным исторической правде, поскольку режиссер А. Пиллер служил в одной роте с автором романа Альбертом Кивикасом, сам участвовал в качестве солдата-гимназиста в Освободительной войне и поэтому знаком с настроениями и атмосферой, которые вдохновили Кивикаса на творчество. ("Põhja Kodu", 18 августа 1934 г.)

Сланцевый гигант начинает строительство новой шахты

"Eesti Energia Kaevandused" ходатайствует о выдаче разрешения на добычу на шахте "Уус-Кивиыли", которая должна предоставить на четверть века работу людям, освободившимся после закрытия шахты "Виру" и карьера "Айду".

Из четырех работающих сейчас производственных единиц "Eesti Energia Kaevandused" две - карьер "Айду" и шахта "Виру" - прекратят деятельность через несколько лет, поскольку запасы будут исчерпаны. Головная фирма предусмотрительно начала готовиться к строительству новой шахты "Уус-Кивиыли": заказала анализ социально-экономического влияния новой шахты и гидрогеологическое исследование, инициировала оценку влияния на окружающую среду и представила Министерству окружающей среды ходатайство о разрешении на добычу.

- На подготовку уйдет от трех до пяти лет, - не обещает директор по развитию "Eesti Energia Kaevandused" Калмер Сокман открытия новой шахты до того, как закроются "Айду" и "Виру".