Причудье снова просит к 175-километровому столу

В последние выходные августа можно ощутить вкус Причудья, посетив разные домашние рестораны. На проходящей вдоль берега озера улице причудской еды откроют в общей сложности почти полсотни временных ресторанов.
Улицу причудской еды от Васкнарвы до Сааболда откроют во второй раз и, как и в прошлом году, предложат гостям вкусовые впечатления от блюд, приготовленных из местного сырья и по местным рецептам.
На стол поставят всё, что вылавливают в озере, собирают в лесах и на полях, а также выращивают и производят в этом регионе.
Слегка углубится
Организатор гастрономического фестиваля Трийну Аккерманн отметила, что улица причудской еды окаймит береговую линию, но также слегка углубится на материк. Временные рестораны предложат свое кулинарное искусство и местное сырье в современном ключе.
Аккерманн сравнила, что если в прошлом году самым активным участником была волость Алутагузе, то в этот раз рекордное число ресторанов в Муствеэской волости - в общем 17. Но и волость Алутагузе с 11 точками питания представлена хорошо.
В Васкнарве будет кашеварить Палата вкусовых впечатлений, то есть сами организаторы фестиваля, которые таким образом смогут пообщаться с гостями напрямую и поделиться секретами приготовления рыбы. "Обязательно предложим нашу классику: жареного окуня с малосольным огурцом. Рыбу будем жарить на месте на заказ. Приготовим также что-нибудь простое - рыбный или грибной суп", - рассказала Аккерманн.
Пробуждают аппетит
На странице мероприятия в "Facebook" для приманки выложены меню временных ресторанов. Например, в меню мяэтагузеского pop-up-ресторана "Kene" значатся похлебка Калевипоэга с луковым пирожком, свежая соленая ряпушка, паштет из печени кролика с трюфелями на ржаном хлебе с маринованным луком и причудским огурцом, вино из еловых побегов и другие деликатесы.
В прошлом году временные рестораны посетило ориентировочно более 30000 человек. "Огромный интерес гостей превзошел все возможные ожидания. Это показывает, что интерес к причудской еде очень велик", - рада Аккерманн.
В Алутагузеской волости поклонников причудской еды ждут 11 точек питания
* Васкнарвская Палата вкусовых впечатлений
* Вайклаский центр отдыха
* База отдыха "Villa Marika"
* "Katase Karu"
* Вилла Куру
* Ресторан "Augusti" на пляже Каукси
* Семейный ресторан "Pärnaõue" в Раннапунгерья
* Ресторан Тудулиннаской школы
* Мяэтагузеский pop-up-ресторан "Kene"
* Атсаламаский хуторской дом
* Кафе куремяэской аптеки
Pop-up-рестораны открыты два дня: 24 августа с 11.00 до 21.00 и 25 августа с 11.00 до 17.00.