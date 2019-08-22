Причудье снова просит к 175-километровому столу

Улицу причудской еды от Васкнарвы до Сааболда откроют во второй раз и, как и в прошлом году, предложат гостям вкусовые впечатления от блюд, приготовленных из местного сырья и по местным рецептам.

На стол поставят всё, что вылавливают в озере, собирают в лесах и на полях, а также выращивают и производят в этом регионе.

Слегка углубится

Организатор гастрономического фестиваля Трийну Аккерманн отметила, что улица причудской еды окаймит береговую линию, но также слегка углубится на материк. Временные рестораны предложат свое кулинарное искусство и местное сырье в современном ключе.

Аккерманн сравнила, что если в прошлом году самым активным участником была волость Алутагузе, то в этот раз рекордное число ресторанов в Муствеэской волости - в общем 17. Но и волость Алутагузе с 11 точками питания представлена хорошо.

В Васкнарве будет кашеварить Палата вкусовых впечатлений, то есть сами организаторы фестиваля, которые таким образом смогут пообщаться с гостями напрямую и поделиться секретами приготовления рыбы. "Обязательно предложим нашу классику: жареного окуня с малосольным огурцом. Рыбу будем жарить на месте на заказ. Приготовим также что-нибудь простое - рыбный или грибной суп", - рассказала Аккерманн.

Пробуждают аппетит

На странице мероприятия в "Facebook" для приманки выложены меню временных ресторанов. Например, в меню мяэтагузеского pop-up-ресторана "Kene" значатся похлебка Калевипоэга с луковым пирожком, свежая соленая ряпушка, паштет из печени кролика с трюфелями на ржаном хлебе с маринованным луком и причудским огурцом, вино из еловых побегов и другие деликатесы.

В прошлом году временные рестораны посетило ориентировочно более 30000 человек. "Огромный интерес гостей превзошел все возможные ожидания. Это показывает, что интерес к причудской еде очень велик", - рада Аккерманн.