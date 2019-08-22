На Пюхайыэском мотокроссе мест на пьедестале хватило и местным

В выходные в Пюхайыэ прошел седьмой этап эстонской серии соревнований по мотокроссу "TOP 200". На этом состязании был представлен весь спектр увлекающихся мотокроссом на одиночных мотоциклах в Эстонии - от закоренелых любителей до полупрофессионалов. В воскресенье там же прошли гонки молодежной серии.
Поскольку "TOP 200" означает, что на трассу выходят спортсмены с очень разным уровнем подготовки, перед мастерами трассы стояла трудная задача обустроить трассу соревнований так, чтобы она была посильной всем. На 100% это сделать невозможно, но тем не менее трасса дала всем равные возможности. В прежние годы бывали жалобы на пыль, но в этот раз благодаря обильному поливу этой проблемы удалось избежать, несмотря на палящее солнце. Однако некоторым гонщикам полив не понравился. "Поливайте, но после моего заезда", - резюмировал услышанное Мартин Тоовис из оргкомитета в разгар соревновательного дня. Влажная трасса становится скользкой и требует более деликатного обращения с тормозами. Разумеется, многие гонщики были согласны скорее глотать пыль, чем соревноваться на скользкой трассе с норовящим выскользнуть из-под водителя железным конем.
Из идавирусцев чище всех - в буквальном смысле - день завершил выступающий в классе "MX E" Эрки Раннамеэс. Первое место в квалификации и обоих соревновательных заездах означало, что впереди идущих гонщиков - а также пыли и грязи от их мотоциклов - не было, и дома не понадобилось устраивать банный день. В том же классе третье место занял Маллор Вилдак, пятое - Меэлис Лийвранд. В классе "Open D" лучшим идавирусцем стал Рихо Унт, завоевавший второе место, такой же результат в классе "Open C" показал Фред-Георг Пяэро. В требующем большей быстроты и сноровки классе "MX A" нарвитянин Алексей Виноградов занял также второе место.
Другие представители нашего уезда выступили не столь успешно, а Йоэлю Кельдеру и Рауно Волдеку даже пришлось обратиться в медпункт.