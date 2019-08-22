На Пюхайыэском мотокроссе мест на пьедестале хватило и местным

Поскольку "TOP 200" означает, что на трассу выходят спортсмены с очень разным уровнем подготовки, перед мастерами трассы стояла трудная задача обустроить трассу соревнований так, чтобы она была посильной всем. На 100% это сделать невозможно, но тем не менее трасса дала всем равные возможности. В прежние годы бывали жалобы на пыль, но в этот раз благодаря обильному поливу этой проблемы удалось избежать, несмотря на палящее солнце. Однако некоторым гонщикам полив не понравился. "Поливайте, но после моего заезда", - резюмировал услышанное Мартин Тоовис из оргкомитета в разгар соревновательного дня. Влажная трасса становится скользкой и требует более деликатного обращения с тормозами. Разумеется, многие гонщики были согласны скорее глотать пыль, чем соревноваться на скользкой трассе с норовящим выскользнуть из-под водителя железным конем.