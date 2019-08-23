Анализ школьной сети: в Люганузе надо оставить одну основную школу

Анализировавшая люганузескую школьную сеть магистр Университета естественных наук Эгле Неухаус написала в своей магистерской работе о том, чего по сути уже опасалась община: расположенных в радиусе десяти километров школ слишком много и если продолжать по-прежнему, то школы будут съедать большую часть волостного бюджета. Причем сосредоточиться тогда можно будет только на сохранении существующего положения, а не на улучшении качества и содержания.