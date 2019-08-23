Пт, 23.08.2019
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Анализ школьной сети: в Люганузе надо оставить одну основную школу

Проводимый Кивиылиской 1-й средней школой "Loomefest" - один из хороших примеров сотрудничества школ региона. Однако магистерская работа показывает, что пять школ, скорее, конкурируют друг с другом, и каждый регион отстаивает развитие своей школы, а не общее развитие волостных школ.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Анализ люганузеской школьной сети показывает, что вместо нынешних пяти основных школ остаться должна одна, и первые крупные изменения при упорядочении школьной сети предстоят уже в ближайшие годы. 

Анализировавшая люганузескую школьную сеть магистр Университета естественных наук Эгле Неухаус написала в своей магистерской работе о том, чего по сути уже опасалась община: расположенных в радиусе десяти километров школ слишком много и если продолжать по-прежнему, то школы будут съедать большую часть волостного бюджета. Причем сосредоточиться тогда можно будет только на сохранении существующего положения, а не на улучшении качества и содержания.  

Большое количество денег

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