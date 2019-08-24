Прогулка по спокойным улицам Силламяэ убеждает, что приморский город за последнее время заметно изменился и не только городская служба по благоустройству, но и сами жители вкладывают силы и душу в создание уюта и красоты около своих домов.

Силламяэ преображается: если большая клумба возле центра культуры, помнится, всегда привлекала взгляд, то стильный бульвар Мере очень изменился - так и зовет спуститься по старой лестнице и прогуляться до моря, а неспешный путь невольно заставляет полюбоваться красивыми растениями на длинных клумбах. В теплый летний полдень здесь встретилось немало людей - как местных жителей, вышедших подышать свежим воздухом, так и туристов, которые приехали специально полюбоваться сталинской архитектурой и, естественно, соблазнились на прогулку по обновленному бульвару.