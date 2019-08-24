Незаконно работавших в Эстонии украинских строителей высылают из страны

Чиновники пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры проверили в среду расположенный в Люганузеской волости строительный объект, на котором работали иностранцы. По прибытии чиновников четыре строителя пустились наутек с объекта. Полиция установила их личности и выяснилось, что у четырех граждан Украины не имелось законного основания для работы в Эстонии.

В отношении двух из них начато производство о проступке, а двум другим, нарушение которых было менее значительным, сделали устное предупреждение. Однако разрешенное время пребывания всех четверых в Эстонии прекратили из-за нарушения досрочно и на них составили предписания до 28 августа покинуть страну, а также установили запрет на въезд. В отношении нанявшего их предприятия начато производство о проступке.