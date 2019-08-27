Историю о любви и смерти языком танца расскажет талантливая молодежь из Удмуртии

Стало традицией, что ежегодно творческие коллективы из удмуртской столицы Ижевска приезжают в Кохтла-Ярве, чтобы поделиться своим искусством или научиться чему-то новому здесь. Начинали с фольклорных танцев, многократно восхищали удивительно профессиональным вокалом учащихся Ижевской школы искусств №13, неоднократно приезжали любители и профессионалы изобразительного искусства. Не стало исключением и нынешнее лето - на этот раз визит удмуртских друзей совпадает с народным праздником - в предстоящую субботу широко отмечается День Ярвеской части Кохтла-Ярве.

А накануне, в пятницу, в 18.00 на сцене центра культуры можно будет увидеть и всю балетную постановку "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", которая станет прекрасным подарком ижевчан кохтлаярвесцам, потому что вход на красочное представление - свободный. Языком танца талантливая молодежь расскажет зрителям историю о любви и смерти, о падении и воскрешении. В 1967 году чилийский поэт Пабло Неруда написал драматическую кантату "Сияние и смерть Хоакина Мурьеты" - история легендарного героя латиноамериканского фольклора и поэмы чилийского поэта Пабло Неруды. В основе сюжета история о том, как в период золотой лихорадки, мечтая разбогатеть, Хоакин Мурьета направляется в Калифорнию. Его влечет предчувствие любви, необычной судьбы и несметные богатства. На корабле Хоакин встречает ту, с кем ему суждено было связать свою судьбу. Но вдали от родины они не находят счастья... По мотивам этой кантаты в 1974 году Алексей Рыбников и Павел Грушко создали первую советскую рок-оперу, которая продолжает звучать и жить в сердцах слушателей разных поколений.