Историю о любви и смерти языком танца расскажет талантливая молодежь из Удмуртии

В Кохтла-Ярвеском центре культуры в пятницу, 30 августа в 18.00 рок-балет "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Вход - свободный.
Стало традицией, что ежегодно творческие коллективы из удмуртской столицы Ижевска приезжают в Кохтла-Ярве, чтобы поделиться своим искусством или научиться чему-то новому здесь. Начинали с фольклорных танцев, многократно восхищали удивительно профессиональным вокалом учащихся Ижевской школы искусств №13, неоднократно приезжали любители и профессионалы изобразительного искусства. Не стало исключением и нынешнее лето - на этот раз визит удмуртских друзей совпадает с народным праздником - в предстоящую субботу широко отмечается День Ярвеской части Кохтла-Ярве.
Большую концертную программу украсит творчество народной артистки Удмуртской Республики, певицы Надежды Уткиной (покорившей своими многочисленными талантами кохтлаярвесцев в прошлом году) и заслуженной артистки Удмуртской Республики, хореографа Оксаны Батуевой, которая приезжает впервые. В городе шахтеров и сланцевиков на праздничной сцене состоится дебют их совместной театрализованной программы: молодые артисты балетной студии "Театральный сезон" проиллюстрируют авторской хореографией песни Надежды Уткиной, органично вплетая в канву программы также отрывки из балета "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".
А накануне, в пятницу, в 18.00 на сцене центра культуры можно будет увидеть и всю балетную постановку "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", которая станет прекрасным подарком ижевчан кохтлаярвесцам, потому что вход на красочное представление - свободный. Языком танца талантливая молодежь расскажет зрителям историю о любви и смерти, о падении и воскрешении. В 1967 году чилийский поэт Пабло Неруда написал драматическую кантату "Сияние и смерть Хоакина Мурьеты" - история легендарного героя латиноамериканского фольклора и поэмы чилийского поэта Пабло Неруды. В основе сюжета история о том, как в период золотой лихорадки, мечтая разбогатеть, Хоакин Мурьета направляется в Калифорнию. Его влечет предчувствие любви, необычной судьбы и несметные богатства. На корабле Хоакин встречает ту, с кем ему суждено было связать свою судьбу. Но вдали от родины они не находят счастья... По мотивам этой кантаты в 1974 году Алексей Рыбников и Павел Грушко создали первую советскую рок-оперу, которая продолжает звучать и жить в сердцах слушателей разных поколений.
Легендарная музыка Алексея Рыбникова и хореография Оксаны Батуевой слились в самобытном, эмоциональном зрелище, увидеть которое смогут все желающие. Молодым артистам балетной студии "Театральный сезон" рукоплескали зрители разных стран, коллектив удостоен множества наград. В балетной постановке занято около сорока актеров.