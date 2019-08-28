День Ярвеской части будет полон сюрпризов

Начало праздника объявлено в полдень, но стартует он раньше - в 11.30 от центра культуры начнется шествие артистов, к которому могут присоединиться все желающие. В понедельник в Кохтла-Ярве распахнет двери новая гимназия, и это одно из значимых событий года, но, даже не начав учебный год, коллектив уже удивляет - на празднике дебютирует биг-бенд нового учебного заведения. Это новый творческий проект директора Хендрика Агура, а своим выступлением молодые музыканты откроют не только новый учебный год, но и творческий сезон.

В программе, посвященной 150-летию певческого праздника, выступят детские хоры под руководством Ольги Портновой из Ахтмеской школы искусств. Прикоснуться к духовному наследию народной культуры и почувствовать атмосферу многовековых традиций помогут народные коллективы из различных уголков Эстонии: "Iloline", "Vel'o" и "Madara" из Пылва, смешанная группа народного танца "Sõleke" из Таллинна, "Gevi" из Йыхви, а также танцевальные коллективы "Reveranss", "Metsäkukat", ансамбль народного танца "Virulane" и ансамбль народной музыки "Ämmatagused". По традиции на главной сцене представят лучшие номера творческие коллективы центра культуры.

Много именитых гостей

Зрители увидят и услышат именитых артистов из Удмуртии Надежду Уткину и Оксану Батуеву - дальние гости покажут совместную театрализованную программу с участием молодых артистов балетной студии "Театральный сезон". Актер, эстрадный исполнитель Павел Шелл наполнит праздник песнями в разных стилях, а группа "Dochka bossa" продолжит песенную эстафету мировыми хитами.

Приятным сюрпризом станет знакомство с артистами из Москвы - Алексеем Петрухиным и группой "Губерния". Алексей - яркий представитель русской культуры с неподражаемой харизмой. Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных, участник телепроектов "Голос" и "Главная сцена". Пройдя творческий путь от солиста хора имени Пятницкого до артиста ведущих московских мюзиклов, он сумел воплотить все самые яркие идеи и в своем авторском творчестве. Прозвучат русские народные песни и романсы, шлягеры из репертуара Леонида Утесова и авторские песни Алексея.

Кульминацией праздничных событий