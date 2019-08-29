Автокино в Кохтла-Нымме обещает веселый вечер

Впервые автокино в Кохтла-Нымме показали в начале июня и фильм "Klassikokkutulek 3: Ristiisad"; новый формат вызвал интерес и на площадке собралось тридцать автомобилей. Фильм показывают на большом экране, в машине можно включить звук через авторадио, предварительно настроив нужную FM частоту. Или взять с собой карманное радио или телефон, использовать свои наушники. Короче, с техническими тонкостями все разобрались и в прошлый раз от участников мероприятия, по словам сотрудника очага культуры Юри Линка, поступали только положительные отзывы.

Успешное начало получило продолжение. Забавная современная комедия вышла в прокат в 2018 году. Режиссеры Марк Горобец, Арман Марутян, Леонид Марголин и Ваагн Хачатрян представляют три истории любви: три свадьбы, три разные культурные традиции. Русская пара считает, что именно их свадьба должна быть самой лучшей, а свадебный ролик - самым красивым, но подруги успевают наговорить лишнего, родители абсолютно не готовы к празднику, а яркое прошлое молодоженов грозит сорвать церемонию. В традиционных татарских семьях свадьба детей оказывается абсолютной неожиданностью для родственников, а обстоятельства, толкнувшие на этот шаг - полной загадкой. Коренная москвичка и ее выросший в столице армянский жених, оказываются перед лицом национальных традиций, которые становятся для них полнейшим сюрпризом.

Вечер автокино - это не только хороший фильм, но и повод пообщаться, за час до начала сеанса распахнет двери уличное кафе от фирмы "Isetegime OÜ". Юри Линк добавил, что всех автомобилистов ждут приятные сюрпризы от фирмы "Полвен", которая выразила желание стать партнером "автокино" и будет раздавать подарки и среди приехавших на автомобилях разыграет главный приз. К слову, на площадке легко могут разместиться более полусотни машин.