На звание "Учитель года" номинированы также четыре ида-вируских работника образования

Номинанты заключительного тура "Учитель года 2019" определились в результате подробных обсуждений в госкомиссии. Речь шла о номинантах в общем по 11 категориям и среди них есть также имена четырех ида-вируских работников сферы образования.

На титул "Учитель-предметник года в основной школе" претендует учитель истории и обществоведения кохтла-ярвеской Малеваской основной школы Юлия Смирнова. Среди трех номинантов на звание "Гимназический учитель года" названа учитель химии из Йыхвиской гимназии Кристелле Каармаа. В число номинантов на звание "Детсадовский учитель года" входит Ирина Ефимова из нарвского детсада "Päikene", а на звание "Опорный специалист года" выдвинута также Лариса Цыганова из нарвского детсада "Tareke".

Министр Майлис Репс отметила на состоявшемся в честь начинающегося учебного года торжественном приеме работников образования, что сколь угодно больших премиальных денег не хватит, чтобы выразить благодарность и признание учителям, посвящающим свою жизнь просвещению создателей нашего будущего.

- Хороший учитель не может работать с восьми до пяти, он круглые сутки растет и развивается вместе со своими учениками, переживая их тревоги и радости. Только в непрерывной и старательной работе достигается желаемая цель - безопасное и результативное образование.