На звание "Учитель года" номинированы также четыре ида-вируских работника образования

Министр образовани и науки Майлис Репс объявила номинантов конкурса "Учитель года"; лауреаты станут известны на торжественном гала в Йыхвиском концертном доме.
Номинанты заключительного тура "Учитель года 2019" определились в результате подробных обсуждений в госкомиссии. Речь шла о номинантах в общем по 11 категориям и среди них есть также имена четырех ида-вируских работников сферы образования.
На титул "Учитель-предметник года в основной школе" претендует учитель истории и обществоведения кохтла-ярвеской Малеваской основной школы Юлия Смирнова. Среди трех номинантов на звание "Гимназический учитель года" названа учитель химии из Йыхвиской гимназии Кристелле Каармаа. В число номинантов на звание "Детсадовский учитель года" входит Ирина Ефимова из нарвского детсада "Päikene", а на звание "Опорный специалист года" выдвинута также Лариса Цыганова из нарвского детсада "Tareke".
Министр Майлис Репс отметила на состоявшемся в честь начинающегося учебного года торжественном приеме работников образования, что сколь угодно больших премиальных денег не хватит, чтобы выразить благодарность и признание учителям, посвящающим свою жизнь просвещению создателей нашего будущего.
- Хороший учитель не может работать с восьми до пяти, он круглые сутки растет и развивается вместе со своими учениками, переживая их тревоги и радости. Только в непрерывной и старательной работе достигается желаемая цель - безопасное и результативное образование.
Победителей назовут на проводимом в седьмой раз гала "Учителя года" "Эстония учится и благодарит" 5 октября, то есть в День учителя, в Йыхвиском концертном доме, где торжественная церемония награждения состоялась также в 2016 году. Государственные премии в области образования в размере 10000 евро и лауреатскую премию за дело жизни в размере 65000 евро определяет правительство. Организуют мероприятие чествования Министерство образования и науки и Эстонский союз работников образования.