Чт, 29.08.2019
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Принятие решения об Ахтмеском заводе масел снова отложили

На состоявшемся две недели назад народном собрании ахтмесцы единодушно выступили против завода масел.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание не станет обсуждать инициирование детальной планировки Ахтмеского завода по производству сланцевого масла на сегодняшнем заседании; вероятно, решение примут в октябре. 

Хозяйственная комиссия горсобрания решила 15 августа, что находящийся в производстве начиная с марта проект решения об инициировании детальной планировки намечаемого в Ахтме завода масел и оценки сопутствующего ему влияния на окружающую среду поставят на повестку дня заседания волостного собрания 29 августа.  

В повестке дня этого пункта нет. 

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