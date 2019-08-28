Принятие решения об Ахтмеском заводе масел снова отложили

Хозяйственная комиссия горсобрания решила 15 августа, что находящийся в производстве начиная с марта проект решения об инициировании детальной планировки намечаемого в Ахтме завода масел и оценки сопутствующего ему влияния на окружающую среду поставят на повестку дня заседания волостного собрания 29 августа.