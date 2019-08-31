Добытого сланца хватит как минимум до конца года

- Склад сланца почти полон, - отметила руководитель независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Марина Лукьянова, имея в виду расположенный в Аувере под Нарвой гигантский склад, вмещающий более 4,5 миллиона тонн сланца.

Сланец в прежних объемах не нужен

Маслозаводы "Eesti Energia" потребляют в год около 3,7 миллиона тонн сланца. Поскольку с начала февраля большая часть блоков электростанций была остановлена из-за высоких цен на квоты на загрязнение, то на производство электроэнергии израсходовали в несколько раз меньше сланца, чем в прежние годы. Потребность в сланце уменьшилась и потому, что с мая из-за неисправности теплообменника из строя вышла сама новая и конкурентоспособная Аувереская электростанция, ремонт которой, судя по последним новостям, продолжится по крайней мере до конца октября.

"Elering" сообщил на этой неделе, что отечественное производство электроэнергии уменьшилось по сравнению с июлем прошлого года главным образом за счет падения производства на сланцевых электростанциях на целых 63 процента.

В последние недели благодаря дневным высоким ценам на электроэнергию Нарвские электростанции смогли больше подержать в работе также некоторые более старые энергоблоки, оснащенные уловителями серы и азота. Если летом во многие дни энергопроизводство в Эстонии не превышало 500 мегаватт, то в последние дни оно доходило до 750 мегаватт. В то же время потребление в Эстонии держится на уровне примерно тысячи мегаватт.

Во вторник выяснится число сокращаемых

Профсоюзы решили отменить назначенный на эту среду в Таллинне пикет после того, как правительство решило для гарантии надежности снабжения оставить в ближайшие годы в работе наряду с ауверескими станциями и двумя реконструированными блоками два старых котла для сжигания пыли. Это значит, что сокращенных будет не около 1000, а максимум 350 человек.

По словам Марины Лукьяновой, руководство "Eesti Energia" сообщит более точное число сокращаемых в следующий вторник. Если в начале года на шахтах трудились около 1900 человек, то на настоящий момент их осталось, по словам Лукьяновой, около 1650. "После объявления вынужденных отпусков довольно многие, кто подыскал новое рабочее место, ушли сами", - сказала она, добавив, что сейчас под угрозой сокращения находятся большей частью шахтеры, ведь понятно, что в прежних объемах сланец в ближайшие годы не потребуется.