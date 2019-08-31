- Слезы навернулись, когда латыши пели наш гимн. Если бы мы так хорошо знали гимн Латвии! - делилась впечатлениями старейшина нарва-йыэсууского общества эстонцев "Калью" Тийу Тоом полученными в столице Латвии впечатлениями. 30 лет назад она повезла в Балтийскую цепь полный автобус работников санатория курортного города.

Кульминацией празднования 30-летия Балтийской цепи в прошлую пятницу стал торжественный концерт в Риге у памятника Свободы, в котором прозвучали также гимн Эстонии и реп-версия ставшей символом мирной демонстрации песни "Проснитесь, страны Балтии!".

Соединившая три столицы людская цепь

Балтийская цепь - это организованная 23 августа 1989 года в Эстонии, Латвии и Литве общая политическая массовая демонстрация, целью которой было показать всему миру волю стран Балтии к свободе, а также обратить внимание на заключенный за полвека до этого между СССР и Германией пакт Молотова-Риббентропа, секретные протоколы которого привели к оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом.

Мирную демонстрацию организовали за три недели. Народы стран Балтии выстроились примерно в 675,5-километровую людскую цепь, соединившую Таллинн, Ригу и Вильнюс.

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