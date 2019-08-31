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Ида-вируские эстонские общества отметили в Риге годовщину Балтийской цепи
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- Слезы навернулись, когда латыши пели наш гимн. Если бы мы так хорошо знали гимн Латвии! - делилась впечатлениями старейшина нарва-йыэсууского общества эстонцев "Калью" Тийу Тоом полученными в столице Латвии впечатлениями. 30 лет назад она повезла в Балтийскую цепь полный автобус работников санатория курортного города.
Кульминацией празднования 30-летия Балтийской цепи в прошлую пятницу стал торжественный концерт в Риге у памятника Свободы, в котором прозвучали также гимн Эстонии и реп-версия ставшей символом мирной демонстрации песни "Проснитесь, страны Балтии!".