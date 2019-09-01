Кохтла-Ярвеская гимназия стремится стать одной из лучших школ Эстонии
В воскресенье состоялась торжественная церемония открытия Кохтла-Ярвеской государственной гимназии, затем последовал концерт фортепианной музыки.
Директор гимназии Хендрик Агур поставил перед собой цель сделать ее лучшей школой Эстонии. Перед началом торжественного акта он сказал "Северному побережью", что это очень важный день в его жизни. "Посмотрите на этих людей. Они все улыбаются и взволнованы. Они верят, что это будет лучшая школа. Если бы не эта вера, не было бы никакого смысла в том, чтобы находиться здесь сегодня. Этот день имеет символическое значение", - сказал он.
На торжественном акте был освящен флаг школы с 320 учащимися, а школьный оркестр и вокальный ансамбль исполнили гимн школы "Tulevik algab siin" ("Будущее начинается здесь").
В церемонии открытия Кохтла-Ярвеской гимназии участвовали премьер-министр Эстонии Юри Ратас и министр образования и науки Майлис Репс.
По окончании торжественного акта в атриуме гимназии состоялся концерт фортепианной музыки в исполнении одного из выдающихся пианистов Эстонии Михкеля Полля. Сотни людей, которые не уместились в здании школы, могли смотреть концерт на большом экране перед гимназией.
Строительство здания гимназии обошлось в пять миллионов евро, фирма "Nordecon" построила его менее чем за год.