Кохтла-Ярвеская гимназия стремится стать одной из лучших школ Эстонии

Директор гимназии Хендрик Агур поставил перед собой цель сделать ее лучшей школой Эстонии. Перед началом торжественного акта он сказал "Северному побережью", что это очень важный день в его жизни. "Посмотрите на этих людей. Они все улыбаются и взволнованы. Они верят, что это будет лучшая школа. Если бы не эта вера, не было бы никакого смысла в том, чтобы находиться здесь сегодня. Этот день имеет символическое значение", - сказал он.