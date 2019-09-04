В Пермискюла дымовой датчик спас жизнь матери и ребенка

Во вторник около 8 часов утра на пульт центра тревоги пришло сообщение, что в деревне Пермисклюла волости Алутагузе горит двухэтажный дом. Услышав сигнал дымового датчика, спящая на втором этаже женщина с ребенком проснулась и вместе с ним покинула дом раньше, чем могло случиться несчастье.
Первыми на место прибыли добровольцы спасательной команды Яама, которым и удалось потушить пожар вместе с собственником. Чуть позже выяснилось, что пожар начался из-за того, что загорелся старый холодильник. По словам начальника спасательных работ, дымовой датчик в этом случае сработал безотказно и можно считать, что спас две жизни. Кроме того, дом был застрахован.
По информации Спасательного департамента чаще всего из домашней техники загораются как раз холодильники, стиральные машины и телевизоры.