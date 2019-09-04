В Пермискюла дымовой датчик спас жизнь матери и ребенка

Первыми на место прибыли добровольцы спасательной команды Яама, которым и удалось потушить пожар вместе с собственником. Чуть позже выяснилось, что пожар начался из-за того, что загорелся старый холодильник. По словам начальника спасательных работ, дымовой датчик в этом случае сработал безотказно и можно считать, что спас две жизни. Кроме того, дом был застрахован.