В Кохтла-Ярвеской библиотеке - творчество силламяэсцев

Приморский город представлен в часах на виниловых дисках, на посуде, деревянных дощечках и прочих материалах. Разные техники - печать на холсте, выжигание, резьба по дереву... Все это создано золотыми руками Валерия Шилина, для которого изготовление сувениров началось с хобби. Несколько десятков предметов - небольшая часть его коллекции. По словам заведующей читальным залом Ларисы Ладанюк, экспонатов можно было бы показать гораздо больше, но мелкие вещи они не взяли, потому что в их выставочном зале до сих пор не было витрин, в которых их можно было бы расположить. Теперь их купили и скоро установят, так что в следующий раз можно будет привезти гораздо больше предметов.