В Кохтла-Ярвеской библиотеке - творчество силламяэсцев

В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки до конца этой недели демонстрируются работы творческих жителей Силламяэ - "Город в сувенирах" Валерия Шилина и фотографии Евгении Демченко. Вход - свободный.
- Обе выставки появились благодаря сотрудничеству с коллегами из Силламяэ, - сказала заведующая читальным залом Лариса Ладанюк. - Увидели их там и решили, что кохтлаярвесцам тоже будет интересно узнать новых творцов.
Приморский город представлен в часах на виниловых дисках, на посуде, деревянных дощечках и прочих материалах. Разные техники - печать на холсте, выжигание, резьба по дереву... Все это создано золотыми руками Валерия Шилина, для которого изготовление сувениров началось с хобби. Несколько десятков предметов - небольшая часть его коллекции. По словам заведующей читальным залом Ларисы Ладанюк, экспонатов можно было бы показать гораздо больше, но мелкие вещи они не взяли, потому что в их выставочном зале до сих пор не было витрин, в которых их можно было бы расположить. Теперь их купили и скоро установят, так что в следующий раз можно будет привезти гораздо больше предметов.
Автор фотовыставки - Евгения Демченко, библиотекарь детского отдела Силламяэской библиотеки, которая уже много лет увлекается фотографией.
Под прицелом ее фотокамеры - птицы, бабочки, насекомые и красивые природные пейзажи. Красота и яркие краски природы создают у зрителей отличное настроение.