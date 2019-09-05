Нарвские Дни оперы начались с ужастика

Четвертые Дни оперы в Нарве добрались до экватора, дав "Северному побережью" возможность подвести промежуточные итоги, а заодно напомнить, что еще можно увидеть и услышать. Уже сейчас можно сказать, что фестиваль привлек больше интереса публики, чем когда-либо раньше - вместе с тем это не позволит организаторам расслабиться, если, например, местное самоуправление не осознает истинной ценности большого начинания.
Проходящие четвертый год подряд Нарвские Дни оперы стартовали нынче 28 августа с представления удостоенной наград оперы "Dust" ("Пыль") в постановке датского неокукольного театра "Sew Flunk Fury Wit", которое прошло в нарвском театральном центре "Свободная сцена".