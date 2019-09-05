Чт, 5.09.2019
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Нарвские Дни оперы начались с ужастика

Опера "Пыль" рисует красивую и ужасную картину конца света, который наступает вследствие вызванной нами же экологической катастрофы. Для человека, у которого слово "опера" ассоциируется с монументальными произведениями Вагнера, "Пыль", содержащая эстетику в стиле Тима Бёртона и черный юмор, может стать большой неожиданностью.

ФОТО: Илья Смирнов

Четвертые Дни оперы в Нарве добрались до экватора, дав "Северному побережью" возможность подвести промежуточные итоги, а заодно напомнить, что еще можно увидеть и услышать. Уже сейчас можно сказать, что фестиваль привлек больше интереса публики, чем когда-либо раньше - вместе с тем это не позволит организаторам расслабиться, если, например, местное самоуправление не осознает истинной ценности большого начинания.

Проходящие четвертый год подряд Нарвские Дни оперы стартовали нынче 28 августа с представления удостоенной наград оперы "Dust" ("Пыль") в постановке датского неокукольного театра "Sew Flunk Fury Wit", которое прошло в нарвском театральном центре "Свободная сцена".

Кукольная опера в стиле Тима Бёртона

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