Концертный дом привлекает любителей музыки льготными ценами на билеты

С 5 по 11 сентября билеты на концерты и представления начинающегося в Йыхвиском концертном доме уже пятнадцатого по счету сезона можно приобрести со скидкой до 30 процентов. "Северное побережье" узнало, какие из предстоящих мероприятий популярны уже сейчас и на что в новом сезоне стоит обязательно обратить внимание.
По словам руководителя Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, поспешить с покупкой билетов стоит тем, кто хочет попасть на концерт "Hennessy" 30 декабря.
Близится рождественская пора
Торжественный новогодний концерт "Eesti Kontsert" и Таллиннского камерного оркестра представит вниманию публики семью Рандалу. Главным номером программы будет один из красивейших фортепианных концертов Моцарта, красок и настроения добавит творчество вернувшегося с Манхэттена домой пианиста и композитора Кристьяна Рандалу, точно подмечающее актуальные направления современной музыки.
Помимо двух произведений Моцарта - рондо для фортепиано с оркестром ре мажор, KV 382 и фортепианного концерта №21, до мажор, KV 467 - прозвучит произведение Кристьяна Рандалу "Inner Asylum" / "Sisemine turvapaik" ("Внутреннее убежище") для виолы, фортепиано и камерного оркестра.
Второй рождественский концерт под названием "Праздничный мюзикл" состоится 27 декабря. На нем выступят сопрано Ханна-Лийна Выза, тенор Хелдур Харри Пыльда, оркестр "Eesti Sinfonietta", солисты музыкальной школы Ханны-Лийны Выза и трио Йоэля Реммеля под руководством дирижера Хенри Кристофера Аавика. Праздничный концерт нынче будет праздничным мюзиклом: артисты нового поколения, вернувшиеся домой насовсем или на Рождество, отправятся в путешествие по миру сценической музыки. На концерте прозвучат лучшие мелодии из мюзиклов, рождественские песни и лирические баллады.
11 декабря Национальный балет Эстонии представит спектакль "Щелкунчик" с оркестром. Представление в 13.00 уже распродано, но на спектакль, начинающийся в 18.00, билеты еще есть.
Симфония, джаз и "Rammstein"
Обязательно стоит поспешить и желающим увидеть концерт открытия сезона: он состоится 2 октября и на нем выступят Санкт-Петербургский филармонический оркестр и скрипач Сергей Догадин. По словам главного продюсера "Eesti Kontsert" Лаури Аава, в Петербурге есть несколько оркестров, но оркестр, открывающий сезон в Йыхви, входит в первую десятку мирового рейтинга.
Театралам, владеющим русским языком, стоит заглянуть в концертный дом 6 октября, когда санкт-петербургский театр "На Литейном" утром сыграет детский спектакль "Пеппи Длинныйчулок" по мотивам произведения Астрид Линдгрен, а позднее - комедию Кена Людвига "Примадонны".
Вниманию этой же аудитории 24 ноября предлагается спектакль "Ромео и Джульетта" в постановке московского Театра имени М. А. Булгакова. В прошлом сезоне спектакль "Мастер и Маргарита" в постановке того же театра пользовался большим успехом, и на пьесу Шекспира уже продана половина зала.
Любители джаза не должны проспать значащийся в программе 4 октября концерт "Гершвин revisited", на котором выступят кларнетист Жан-Марк Фольц и пианист Стефан Олива. "На самом деле в календарь нужно внести весь сезон", - считает руководитель концертного дома.
Молодежь может заинтересовать проходящий 23 января концерт латвийского ансамбля "Dagamba" под названием "LudwigVanRammstein", в программе которого - музыка Бетховена и группы "Rammstein": бунтарство, грубая сила и суровая лирика. Концерт поражает воображение сопоставлением и узнаванием, ориентирами служат виртуозность, мощь и креативность ансамбля. Одноименный компакт-диск ансамбля в 2017 году завоевал титул лучшего латвийского альбома инструментальной музыки.
Для молодежи и детей
В первую очередь на молодых ориентированы также шоу "Music in Motion" группы "Soleo" 19 ноября и выступление вокального ансамбля "Пятеro" 17 марта. "Music in Motion" - это захватывающее и оригинальное шоу телесных инструментов из Франции. На сцене выступят трое молодых артистов, одновременно являющихся и композиторами, и мультиинструменталистами. Здесь встречаются телесные ритмы, колебания, необычные звуки, клавишные и гитары, и все это сдобрено сумасшедшинкой и юмором. "Это драматизированное музыкальное представление, объединяющее музыку и движение, смех и невероятные чудеса", - обещают организаторы.
Московский вокальный ансамбль "Пятеro" угостит йыхвискую публику программой "Nano Acappella", в которой обретут вторую жизнь романсы и джазовые стандарты, народные песни и поп-хиты.
23 марта пройдет концерт "Entel-tentel 50", программа которого включает в себя песни из одноименной популярной детской вокальной передачи. Любимые детские песни прозвучат в новых аранжировках в исполнении детского хора "Eesti Raadio", хора мальчиков и струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии; дирижеры - Кадри Хунт, Кайе Таннер и Расмус Пуур.
Точку поставит Раннап
1 апреля национальная опера "Estonia" представит концертную постановку "Король оперетты Имре Кальман", которая расскажет о жизни и творчестве венгерского композитора. В постановке задействована известная певица и актриса Хельги Салло.
Услышать популярную молодую солистку Мари Юрьенс можно 2 декабря на концерте "Между небом и землей". Вместе с Юрьенс выступят один из лучших гитаристов Эстонии Роберт Юрьендал и Лийс Вийра (арфа, live-электроника).
22 апреля сезон в концертном доме завершит концерт-презентация нового фортепианного альбома Рейна Раннапа "Всегда и вечно". Самобытный и оригинальный композитор и пианист снова подготовил целый ряд композиций и составил из них программу, задевающую струны души.
Билеты по льготной цене можно приобрести на сайтах "Piletimaailm" и "Piletilevi", а также в пунктах продажи Йыхвиского концертного дома - в том числе в турбюро "Wris" и нарвском торговом центре "Astri".