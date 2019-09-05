Концертный дом привлекает любителей музыки льготными ценами на билеты

По словам руководителя Йыхвиского концертного дома Пийи Тамм, поспешить с покупкой билетов стоит тем, кто хочет попасть на концерт "Hennessy" 30 декабря.

Близится рождественская пора

Торжественный новогодний концерт "Eesti Kontsert" и Таллиннского камерного оркестра представит вниманию публики семью Рандалу. Главным номером программы будет один из красивейших фортепианных концертов Моцарта, красок и настроения добавит творчество вернувшегося с Манхэттена домой пианиста и композитора Кристьяна Рандалу, точно подмечающее актуальные направления современной музыки.

Помимо двух произведений Моцарта - рондо для фортепиано с оркестром ре мажор, KV 382 и фортепианного концерта №21, до мажор, KV 467 - прозвучит произведение Кристьяна Рандалу "Inner Asylum" / "Sisemine turvapaik" ("Внутреннее убежище") для виолы, фортепиано и камерного оркестра.

Второй рождественский концерт под названием "Праздничный мюзикл" состоится 27 декабря. На нем выступят сопрано Ханна-Лийна Выза, тенор Хелдур Харри Пыльда, оркестр "Eesti Sinfonietta", солисты музыкальной школы Ханны-Лийны Выза и трио Йоэля Реммеля под руководством дирижера Хенри Кристофера Аавика. Праздничный концерт нынче будет праздничным мюзиклом: артисты нового поколения, вернувшиеся домой насовсем или на Рождество, отправятся в путешествие по миру сценической музыки. На концерте прозвучат лучшие мелодии из мюзиклов, рождественские песни и лирические баллады.

11 декабря Национальный балет Эстонии представит спектакль "Щелкунчик" с оркестром. Представление в 13.00 уже распродано, но на спектакль, начинающийся в 18.00, билеты еще есть.

Симфония, джаз и "Rammstein"

Обязательно стоит поспешить и желающим увидеть концерт открытия сезона: он состоится 2 октября и на нем выступят Санкт-Петербургский филармонический оркестр и скрипач Сергей Догадин. По словам главного продюсера "Eesti Kontsert" Лаури Аава, в Петербурге есть несколько оркестров, но оркестр, открывающий сезон в Йыхви, входит в первую десятку мирового рейтинга.

Театралам, владеющим русским языком, стоит заглянуть в концертный дом 6 октября, когда санкт-петербургский театр "На Литейном" утром сыграет детский спектакль "Пеппи Длинныйчулок" по мотивам произведения Астрид Линдгрен, а позднее - комедию Кена Людвига "Примадонны".

Вниманию этой же аудитории 24 ноября предлагается спектакль "Ромео и Джульетта" в постановке московского Театра имени М. А. Булгакова. В прошлом сезоне спектакль "Мастер и Маргарита" в постановке того же театра пользовался большим успехом, и на пьесу Шекспира уже продана половина зала.

Любители джаза не должны проспать значащийся в программе 4 октября концерт "Гершвин revisited", на котором выступят кларнетист Жан-Марк Фольц и пианист Стефан Олива. "На самом деле в календарь нужно внести весь сезон", - считает руководитель концертного дома.