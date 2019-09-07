Прокуратура окончательно проиграла судебный спор в деле о гибели двух шахтеров

Судебный процесс, в ходе которого прокуратура обвиняла двух работников шахты "Estonia" и добывающее предприятие в связи с гибелью двух шахтеров, закончился оправданием всех обвиняемых, поскольку на этой неделе Госсуд не принял в производство апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Тартуского окружного суда. Однако менее чем через полгода начнется новый судебный процесс, касающийся несчастного случая на производстве, в котором двое обвиняемых те же, что были в первом.
Загадочное происшествие имело место на шахте "Estonia" 29 января 2015 года, когда сланцевое предприятие - тогда носившее название "Eesti Energia Kaevandused" - сообщило, что в подземной шахте обнаружены тела двух шахтеров.