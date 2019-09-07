Прокуратура окончательно проиграла судебный спор в деле о гибели двух шахтеров

Николай Иванов и Игорь Санников погибли, по мнению суда, по не установленным до сих пор точно причинам, и суды нашли, что обвинить работодателя в несчастном случае нельзя.

Судебный процесс, в ходе которого прокуратура обвиняла двух работников шахты "Estonia" и добывающее предприятие в связи с гибелью двух шахтеров, закончился оправданием всех обвиняемых, поскольку на этой неделе Госсуд не принял в производство апелляцию прокуратуры на оправдательный приговор Тартуского окружного суда. Однако менее чем через полгода начнется новый судебный процесс, касающийся несчастного случая на производстве, в котором двое обвиняемых те же, что были в первом.