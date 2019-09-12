Чт, 12.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

"Aseri Sadam" приступает к ликвидации старого загрязнения

Весной в Азери мазут видимо глазу стекал в море.

ФОТО: Койт Орас

ТОО "Aseri Sadam" объявило тендер, чтобы приступить к очистке своей территории от масштабного остаточного загрязнения.

В соответствии с подготовленным два года назад предварительным проектом, на территории ТОО "Aseri Sadam" загрязнена почва в районе бывшей центральной котельной. На участке между эстакадой и ликвидированными в начале века наземными емкостями слой загрязненной почвы полуметровой толщины расположен на глубине около метра, а в районе подземного емкостного парка слой загрязненной почвы толщиной в среднем 2,1 метра (местами даже 2,8) расположен на глубине 4,5-12 метров. 

Площадь территории с загрязненной почвой - 9725 квадратных метров, расчетный объем загрязненной почвы - 17650 кубометров.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ