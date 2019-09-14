Хотя медиа со временем видоизменились, телевидение до сих пор остается тем, с помощью чего многие люди составляют свою картину мира. Поэтому вирумааский корреспондент национального вещания бесспорно является более влиятельным деятелем, нежели были, например, прежние уездные старейшины. В чем состоят радость и боль его работы, спрашивает "Северное побережье" у Рене Кундла, отметившего недавно три года "пахоты" на своей ответственной должности.

- Думаю, что в подсознании должно сидеть внутреннее желание, и, кроме того, необходимо стечение обстоятельств. Похоже, что от работы на телевидении так просто не отказываются. Мне повезло, поскольку телевизионное лицо Вирумаа Аго Гашков, почти тридцать лет работавший на этом посту, перешел в уездное управление советником по связям с общественностью, а превратившийся из оператора в поставщика новостей Яак Ээльметс захотел выйти на пенсию. Вот три года назад и состоялся конкурс. Я прошел в его финал и там жюри голосами 2:1 присудило победу мне. Неделя практики в Таллинне, месяц мастер-класса у Яака Ээльметса - и началась работа.