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Вирумааский корреспондент не верит в теорию единого Вирумаа
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Хотя медиа со временем видоизменились, телевидение до сих пор остается тем, с помощью чего многие люди составляют свою картину мира. Поэтому вирумааский корреспондент национального вещания бесспорно является более влиятельным деятелем, нежели были, например, прежние уездные старейшины. В чем состоят радость и боль его работы, спрашивает "Северное побережье" у Рене Кундла, отметившего недавно три года "пахоты" на своей ответственной должности.
- 1 сентября исполнилось уже три года твоего пребывания на должности вирумааского корреспондента ERR. Как же все-таки им становятся, вырастают или закаляются?