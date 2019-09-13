Деревня Аа стала эстонской столицей кроссвордов

Конкурс на звание столицы кроссвордов, объявленный журналом кроссвордов "Nuti" в начале лета, выиграла деревня Аа, которая обошла другие часто встречающиеся в кроссвордах населенные пункты, такие как Аре, Икла и Алу. Из числа последних довольно популярным был и Азери, который занял на конкурсе почетное второе место. Из ида-вируских населенных пунктов в десятку популярных вошли также поселок Эрра, тоже находящийся в Люганузеской волости, и поселок Ийзаку из Алутагузеской волости.