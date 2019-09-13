Деревня Аа стала эстонской столицей кроссвордов

Конкурс на звание столицы кроссвордов, объявленный журналом кроссвордов "Nuti" в начале лета, выиграла деревня Аа, которая обошла другие часто встречающиеся в кроссвордах населенные пункты, такие как Аре, Икла и Алу. Из числа последних довольно популярным был и Азери, который занял на конкурсе почетное второе место. Из ида-вируских населенных пунктов в десятку популярных вошли также поселок Эрра, тоже находящийся в Люганузеской волости, и поселок Ийзаку из Алутагузеской волости.
- У нас любят раздавать титулы разных столиц. Почему бы не выбрать столицу кроссвордов? - сказал редактор кроссвордов "Nuti" Каарел Силмато, вручивший знак столицы старейшине деревни Аа. Силмато отметил, что Аа - один из наиболее часто спрашиваемых в кроссвордах топонимов, так что титул абсолютно заслуженный. Именно частота упоминания Аа в кроссвордах, а не количество проживающих там любителей разгадывать кроссворды, принесла деревне почетное звание.