Сб, 14.09.2019
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Деревня Аа стала эстонской столицей кроссвордов

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Редактор журнала кроссвордов "Nuti" Каарел Силмато вручил табличку с титулом столицы кроссвордов Эстонии старейшине деревни Аа Хельми Сибритс.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Конкурс на звание столицы кроссвордов, объявленный журналом кроссвордов "Nuti" в начале лета, выиграла деревня Аа, которая обошла другие часто встречающиеся в кроссвордах населенные пункты, такие как Аре, Икла и Алу. Из числа последних довольно популярным был и Азери, который занял на конкурсе почетное второе место. Из ида-вируских населенных пунктов в десятку популярных вошли также поселок Эрра, тоже находящийся в Люганузеской волости, и поселок Ийзаку из Алутагузеской волости.

- У нас любят раздавать титулы разных столиц. Почему бы не выбрать столицу кроссвордов? - сказал редактор кроссвордов "Nuti" Каарел Силмато, вручивший знак столицы старейшине деревни Аа. Силмато отметил, что Аа - один из наиболее часто спрашиваемых в кроссвордах топонимов, так что титул абсолютно заслуженный. Именно частота упоминания Аа в кроссвордах, а не количество проживающих там любителей разгадывать кроссворды, принесла деревне почетное звание.

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