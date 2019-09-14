Почему строительство йыхвиского променада не продвигается?

Как это возможно, что Йыхвиской волости за год с лишним не удалось построить пешеходную дорогу до концертного дома и музыкальную площадку, хотя за это время объект подорожал для волостных налогоплательщиков на 130000 евро? Разберем ситуацию, которая связана также с местной политикой, и попытаемся прояснить, когда же наконец будет возможно попасть в концертный дом и школу по интересам по гладкой дороге.