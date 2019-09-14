Нарвский пляжный ресторан закрылся насовсем, не дожидаясь новой бесславной зимы

Ресторан "Фортуна" в Нарвском пляжном здании сегодня работает последний день - принимает напоследок свадебный банкет. Оператор для точки общепита в городском помещении был найден с большим трудом в 2017 году, и его ресурсов хватило лишь на пару лет. Предприниматель сожалеет: не хочу работать только ради того, чтобы отдавать городу деньги.
Уникальной архитектуры пляжное здание на берегу пограничной реки и с окнами на две крепости было построено Нарвой на деньги еврофондов. Первые торги на право найма помещений кафе-ресторана прошли в 2014 году, когда строительство еще завершалось. Результаты тех торгов отменили из-за спора о квалификации вероятного победителя.
Второй заход сделали в 2016 году, но нарвское ТОО "Geneva" отказалось от победы, заявив о недочетах строительства, которые отчасти сохранились поныне.
В 2017 году пляжное здание передали муниципальному фонду "Narva Linna Arendus", и он весной провел третьи торги на право найма. Снова договор не удалось подписать из-за разногласий с победителем - частным предпринимателем.
Летом того же года объявили четвертые торги, завершившиеся успехом: ТОО "Ronyx Log" предложило платить за аренду 2001 евро в месяц, не считая налог с оборота. По разумному условию города, полная арендная ставка начинала действовать с осени 2018 года, а до того плата росла от нуля до 75 процентов.
Йыхвиская фирма "Ronyx Log", назвавшая новое пляжное заведение "Фортуной" в честь одного из оборонительных нарвских бастионов, уже была известна в Нарве в качестве хозяина популярного ресторана "Old Trafford" на Петровской площади. Совладелец бизнеса Руслан Дышкант два года назад был оптимистичен, высказав "Северному побережью" надежду, что в 2027 году договор найма с городом удастся продлить.
- Присутствует очень сильное разочарование, - признался он теперь.
Руководитель муниципального фонда "Narva Linna Arendus" Софья Хомякова подтвердила "Северному побережью", что оператор "Фортуны" заявил о желании досрочно расторгнуть договор найма. До этого предприниматель просил о снижении арендной платы на зимний период, поскольку по завершении лета людей в этот ресторан не привлечь.
- Но мы не можем, потому что у нас были торги, конкурс, - объясняет Хомякова отказ в льготе.
По ее словам, совет фонда "Narva Linna Arendus" в складывающейся обстановке решил объявить новые торги, прежде разработав новые условия. "Сейчас мы начнем принимать имущество и готовиться", - сказала Хомякова.
Также она отметила, что договор с арендатором не предусматривал ответственности за досрочное расторжение договора, поэтому ни о какой неустойке речи не идет. "Город понимает, что предпринимательство - это дело, которое невозможно полностью просчитать, рискованное".
Член правления ТОО "Ronyx Log" Руслан Дышкант в комментарии "Северному побережью" подтвердил, что сложившаяся экономическая обстановка не позволяет им содержать этот дорогой в части аренды ресторан. "Прошлой зимой были дни, когда люди вообще не приходили".
Дышкант отмечает, что современные люди даже до магазина во дворе стараются доезжать на машинах, а в ресторан и подавно, однако город Нарва до конца так и не благоустроил подходы к пляжному зданию: в зимний период подходы к нему со стороны автопарковки травмоопасны, о чем многократно говорилось, а открыть подъезд машин прямо к ресторану городские власти не разрешают.
- Люди регулярно поскальзываются, падают, уезжают в больницу с переломами - и это все люди, которые шли в наше кафе. Создается негативный фон. В итоге зимой к нам вообще не идут, - недоволен Дышкант. - Нарвский променад не продуман и не оборудован до конца в плане безопасности. Когда мы только начинали работу, то даже парковки еще не было - и люди ногами грязь месили: хоть в сапогах иди в ресторан.
Дышкант повторил убеждение, что ресторан и кафе в пляжном здании могут нормально работать только в летний период. Зимой же там проводятся лишь банкеты, корпоративы, но они не спасают: "Зимой мы остаемся на бобах".
Бизнесмен уверяет, что сделал все, чтобы сохранить ресторан работающим, но ресурсы закончились. Часть работников перевели на работу в "Old Trafford", часть уволились, предвидя бесславный финал "Фортуны". В субботу, 14 сентября, отшумит последняя свадьба.
По словам Руслана Дышканта, на все их предложения насчет арендной платы представители Нарвы отвечали отказами, указывая на условия торгов, с которыми "Ronyx Log" соглашалось в свое время.
- Власти говорят, что думают о мелких предпринимателях, но на самом деле нет, - разочарован Дышкант негибкостью местных руководителей. - Работать только ради того, чтобы отдавать городу деньги, перекрывать эту аренду другим бизнесом я не хочу.
Предприниматель признал, что вложенные в обустройство и оснащение "Фортуны" огромные деньги до сих пор не отработаны - это плохо. Из хорошего же останутся воспоминания о многих проводившихся в "Фортуне" солидных мероприятиях с участием президента ЭР, мэров, чиновников, послов, дипломатов и т.п.
- Это место очень интересно для корпоративов, и содержать его в качестве банкетного зала можно, но ежемесячно платить большие суммы аренды и зарплат не получится, - повторяет Дышкант. - Я не фокусник, и не могу деньги доставать из чулок и шляпы.
Бизнесмен предположил, что власти Нарвы в дальнейшем захотят вовсе отказаться от открытия нового ресторана в пляжном здании: точка общепита там нужна по европроекту, однако строго ему следовать нужно в течение первых пяти лет. "Скоро город не будет обременен этим обязательством и сможет устроить там что угодно, хоть еще один спортзал".
- Городские власти могут поставить себе галочку, что они молодцы - выполнили требование благодаря мне и моему бизнес-компаньону. Однако на гибкое сотрудничество с нами они не идут, что не очень хорошо характеризует этот город, по моему мнению, - заключил Дышкант.