Нарвский пляжный ресторан закрылся насовсем, не дожидаясь новой бесславной зимы

- Люди регулярно поскальзываются, падают, уезжают в больницу с переломами - и это все люди, которые шли в наше кафе. Создается негативный фон. В итоге зимой к нам вообще не идут, - недоволен Дышкант. - Нарвский променад не продуман и не оборудован до конца в плане безопасности. Когда мы только начинали работу, то даже парковки еще не было - и люди ногами грязь месили: хоть в сапогах иди в ресторан.

Дышкант повторил убеждение, что ресторан и кафе в пляжном здании могут нормально работать только в летний период. Зимой же там проводятся лишь банкеты, корпоративы, но они не спасают: "Зимой мы остаемся на бобах".

Бизнесмен уверяет, что сделал все, чтобы сохранить ресторан работающим, но ресурсы закончились. Часть работников перевели на работу в "Old Trafford", часть уволились, предвидя бесславный финал "Фортуны". В субботу, 14 сентября, отшумит последняя свадьба.

По словам Руслана Дышканта, на все их предложения насчет арендной платы представители Нарвы отвечали отказами, указывая на условия торгов, с которыми "Ronyx Log" соглашалось в свое время.

- Власти говорят, что думают о мелких предпринимателях, но на самом деле нет, - разочарован Дышкант негибкостью местных руководителей. - Работать только ради того, чтобы отдавать городу деньги, перекрывать эту аренду другим бизнесом я не хочу.

Предприниматель признал, что вложенные в обустройство и оснащение "Фортуны" огромные деньги до сих пор не отработаны - это плохо. Из хорошего же останутся воспоминания о многих проводившихся в "Фортуне" солидных мероприятиях с участием президента ЭР, мэров, чиновников, послов, дипломатов и т.п.

- Это место очень интересно для корпоративов, и содержать его в качестве банкетного зала можно, но ежемесячно платить большие суммы аренды и зарплат не получится, - повторяет Дышкант. - Я не фокусник, и не могу деньги доставать из чулок и шляпы.

Бизнесмен предположил, что власти Нарвы в дальнейшем захотят вовсе отказаться от открытия нового ресторана в пляжном здании: точка общепита там нужна по европроекту, однако строго ему следовать нужно в течение первых пяти лет. "Скоро город не будет обременен этим обязательством и сможет устроить там что угодно, хоть еще один спортзал".