Запланированный на сегодня концерт на обновленной певческой сцене в Йыхвиском парке не состоися

Метеослужба прогнозирует на сегодня в Йыхви лишь 11 градусов тепла, дождь, грозу и ветер скоростью 8-13 метров в секунду.

По словам руководителя Йыхвиской волости в области культуры Анне Уттендорф, взрослые артисты могли бы выступить под крышей певческой сцены, но вряд ли кто-то придет из послушать их в такую погоду. "Я бы не хотела, чтобы кто-то схватил воспаление легких", - подчеркнула она, сказав, что выступать должны были и дети.

Уттендорф не может сразу сказать, когда состоится следующая попытка открытия сцены. "Мы подумаем. Надеюсь, все же этой осенью, когда погода станет получше", - сказала она.

На концерте завершения лета планировалось выступление таких коллективов, как группы народного танца "Tammiku", "Gevi", "Jõhvikamoos", "Värten", танцевальная группа Ида-Вирумааского общества финнов-ингерманландцев "Metsäkukat" и детская танцевальная группа "T.W.I.S.T Crew", песенный кружок центра культуры и интересов, смешанный ансамбль "Tammiku", Александр Ласиков и ансамбль "MR. Blues".