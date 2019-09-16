Подозреваемый в стрельбе в Нарве задержан

Стрелявший сбежал с места происшествия, но в 12.10 был задержан на улице Уускюла, сообщает портал rus.err.ee. Сопротивления властям он не оказывал. Прокуратура намерена ходатайствовать в суде о его аресте.

Правоохранители подтвердили информацию rus.err.ee о том, что в стрельбе подозревается 49-летний мужчина, который был знаком со своей жертвой - 30-летним мужчиной. В полиции полагают, что мотивы преступления носили личный характер.

У пострадавшего - ранение в руку, ему оказали первую помощь.

Для установления обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".