Пн, 16.09.2019
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Подозреваемый в стрельбе в Нарве задержан

Сегодня утром в Нарве произошла стрельба. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В понедельник утром в полицию поступило тревожное сообщение о том, что в Нарве произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. После 12 часов стрелок был задержан.

Стрелявший сбежал с места происшествия, но в 12.10 был задержан на улице Уускюла, сообщает портал rus.err.ee. Сопротивления властям он не оказывал. Прокуратура намерена ходатайствовать в суде о его аресте.

Правоохранители подтвердили информацию rus.err.ee о том, что в стрельбе подозревается 49-летний мужчина, который был знаком со своей жертвой - 30-летним мужчиной. В полиции полагают, что мотивы преступления носили личный характер. 

У пострадавшего - ранение в руку, ему оказали первую помощь.

Для установления обстоятельств произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Операцию по задержанию стрелявшего полиция начала после 9 часов утра - сразу после того, когда ей стало известно об инциденте.

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