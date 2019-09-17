Как чиновники занимались фокусами при измерении айдуских ветряков?

Фокусники знают, что иллюзия получается полной, когда публика ждет одного, а на самом деле совершается что-то другое. Невозможное становится возможным. Так происходило и с измерениями двух первых ветряков Айдуского ветропарка.
Тормозящие развитие ветропарка чиновники изо всех сил пытаются убедить общественность, будто эти ветряки - больше разрешенного. Это кажется простым заданием: замерить некую башню. Публика, образно говоря, предполагает, что при этом берут в руки измерительную ленту и измеряют башню от нижней части до макушки. Как же возможно такое, что разные измеряющие получают значительно отличающиеся результаты?
Уловка с измерением высоты ветряка
Поскольку о расположении верхней части башни споров быть не может - ее макушка находится там, где она есть, - то для создания иллюзии "излишней высоты" приходится манипулировать точкой измерения во второй, нижней части. Так и происходило. Ветряки оказываются "слишком высокими", если измерять их не от макушки до нижней части ветряка, а до дна расположенной рядом с башней ложбины. Поскольку высота поверхности земли на Айдуском разрезе варьируется в пределах 24 метров, то "высоту башни от уровня земли" можно измерять с точностью до метра по меньшей мере 24 разными способами.
Когда "Северное побережье" спросило в прошлом месяце у канцлера Министерства обороны Кристьяна Прикка, о каком из существующих уровней поверхности земли идет речь, то в ответ прозвучало: "Там сказано, что высоту поверхности земли изменять не будут, и построят на той высоте, какой там окажется поверхность земли". В каком документе находится это "там", из слов канцлера не ясно, но при изучении являющихся основанием для создания ветропарка документов следует, что упомянутого канцлером указания в них нет. Напротив. В проектных условиях содержится требование местного самоуправления, подчеркивающее, что "роторы всех электроветряков должны располагаться по возможности на одной высоте", и оставляющее возможность колебания всего на плюс-минус пять метров.
В условиях, когда разница уровня поверхности земли составляет 24 метра, а роторы ветряков должны, по требованию Министерства обороны, располагаться с целью визуального порядка на более-менее одной высоте, единственной возможностью является унифицировать высоту поверхности земли в местах расположения ветряков. Это и сделали девелоперы, то есть часть ветряков устанавливают на подушках из щебня. Однако иллюзионистам это предоставляет прекрасную возможность превращать ветряки при замерах в "слишком высокие".
Уловка с созданием ограничения высоты
Отойдя еще на шаг от уловки с измерением высоты, нужно по сути спросить: кто и где вообще устанавливал какое-то ограничение высоты ветропарка? Канцлер сказал в интервью "Северному побережью": "Ограничение высоты установили посредством того, что девелопер представил в 2012 году предварительный строительный проект, в котором вертикальная высота верхушки лопасти составляла 185 метров от имеющейся поверхности земли. Строительство ветряка с такими характеристиками и было согласовано".
В условиях, когда разница уровня поверхности земли составляет 24 метра, а роторы ветряков должны, по требованию Министерства обороны, располагаться с целью визуального порядка на более-менее одной высоте, единственной возможностью является унифицировать высоту поверхности земли в местах расположения ветряков.
Тут фокусники использовали сразу две уловки. Первая: раньше Министерство обороны пыталось утверждать, будто ограничение высоты было введено планировкой, что было, однако, явно ошибочным утверждением, ведь планировка такого ограничения не устанавливала, и, по крайней мере в интервью, канцлер этот обманный маневр не использует.
В действительности же Министерство обороны ограничение по высоте и не устанавливало. Важным считали и вовсе то, чтобы ветряки располагались, если смотреть от келлавереского радара, в 2,7-градусном секторе ровно в ряд один за другим. Отсутствие ограничения по высоте подтверждает одна из многих состоявшихся в министерстве встреч, когда договорились об условиях согласования Айдуского ветропарка и смягчающих мерах. Содержание проходившей 19 октября 2010 года встречи было также запротоколировано.
Достойно внимания, что ни один из участвовавших во встрече чиновников сейчас на своей должности уже не находится. Нынешний канцлер Кристьян Прикк в 2010 году работал и вовсе в Вашингтоне. Вице-канцлер Меэлис Ойдсалу, в начале 2017 году развернувший направленную против Айдуского ветропарка охоту на ведьм, в 2010 году являлся завотделом министерского внутреннего аудита. Теперешние выступающие на тему Айдуского ветропарка в тот важный период вообще не были связаны с процессом согласования, не были в курсе оговоренных условий и прочих подробностей, и позднейшие ложные утверждения могут объясняться, в лучшем случае, просто неведением.
В действительности же Министерство обороны ограничение по высоте и не устанавливало. Важным считали и вовсе то, чтобы ветряки располагались, если смотреть от келлавереского радара, в 2,7-градусном секторе ровно в ряд один за другим.
Вдобавок к вышесказанному, обстоятельство отсутствия ограничения по высоте всплывает в еще одном очень странном месте и в еще более поздний период. А именно: в начале 2015 года некий конкурент Айдуского ветропарка подал в Министерство обороны инфотребования, в которых спрашивал, каким образом Айдускому ветропарку удалось получить согласования, ведь у самого конкурента возникла проблема с получением согласования.
В ответе конкуренту министерство еще раз подтвердило требования по согласованию Айдуского ветропарка. В общем следовало уменьшить мощность ветропарка до 100 мегаватт, сократить число ветряков до 33-х, установить ряды ветряков внутри 2,7-градусного сектора и интегрировать различные радары. Последнее условие было обязательным к выполнению для самого министерства - с софинансированием девелопера. Удивляет, что само Министерство обороны до сего дня не выполнило условия интеграции радаров. Понятно, что это является истинной главной причиной, почему стали искать поводы для блокирования Айдуского ветропарка и отступления от прежних обещаний.
Второй уловкой для создания несуществующего ограничения высоты является стремление называть высоту ветряков из предварительного проекта 2012 года (185 м) уже ограничением, являющимся как бы самой большой разрешенной длинной ветряков.
Уловка с изображением гигантского ветряка
Чтобы убедить общественность в чрезмерной и неестественной величине ветряков Айдуского ветропарка, при посредничестве медиа распространялись различные рисунки. Наиболее достойным упоминания из них служит чертеж Департамента защиты потребителей и технадзора (TTJA), на котором гигантские ветряки сравнивают с Таллиннской телебашней. Департамент раздавал эти чертежи журналистам, чтобы проиллюстрировать, насколько безмерно велики ветряки Айдуского ветропарка.
Чего никто не заметил - а фокусник только этого и ждал от публики, - так это несоблюдения масштаба на составленном чиновниками чертеже. Вот на чертеже и стояли рядом худенькая Таллиннская телебашня и дородные, более кряжистые ветряки, - чтобы каждый понял, насколько неприемлемо и недопустимо велики айдуские ветряки.
Однако документально подтверждаемые факты говорят о другом. Если диаметр телебашни составляет у подножья 15,2 метра и под смотровой платформой - 8,2 метра, а общая масса башни - около 25000 тонн, то диаметр айдуских ветряков у подножья равен 8,1 метра и на вершине - 3,2 метра, а общая масса - 2865 тонн. Таким образом, ветряки не толще телебашни, и, напротив, в 2-2,5 раза тоньше нее, а также примерно в 10 раз легче.
Уловка с равным подходом
Это известный способ обмана доверчивой публики: говорить что-то, с чем невозможно не согласиться - например, что "ко всем нужно подходить одинаково", - и в то же время поступать противоположным образом.
Два уже установленных ветряка Айдуского ветропарка точно соответствуют основному проекту. Однако Министерство обороны и TTJA пытаются найти противоречия на почве предварительного проекта, который и не рассматривает все строительные нюансы. Это приводит нас к высказанной Прикком в интервью точке зрения, что в Эстонии должны действовать принципы правового государства и в отношении всех других предпринимателей тоже должен действовать равный подход. Таким образом канцлер пытается утверждать, что если разрешить достроить Айдуский ветропарк, то этим якобы допустят неравный подход к тем, чьи ветряки отвечают ограничениям.
Если взять для примера Тоотсиский ветропарк, то "Eesti Energia" ходатайствовал о разрешении на строительство для предварительного проекта, в котором не указаны ни тип, ни параметры ветряка, ни тип фундамента и прочие параметры. Приведены только разные варианты, даже высота указана в диапазоне 245-250 метров. Все это зафиксируют в основном проекте и для этого Министерство обороны не требует нового согласования. На основании такого предварительного проекта концерну "Eesti Energia" разрешение на строительство выдали. То есть министерство применяет неравный подход и вовсе в отношении девелопера Айдуского ветропарка.
Или другой пример. В принадлежащих "Leedu Energia", но расположенных в Эстонии Мялиском и Тамбаском ветропарках планировка разрешала ветряки высотой 85 метров, а построили 150-метровые. То есть на 65 метров выше! Однако против "Leedu Energia" Министерство обороны отказалось нынешней весной даже инициировать надзорное производство. Ветряки там в 1,76 раз выше указанного в планировке, однако проблем нет. Планировка Айдуского ветропарка вообще не устанавливает высоту ветряков, однако стройку там остановили, то есть неравный подход применяется и вовсе в отношении девелопера Айдуского ветропарка.