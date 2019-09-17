Как чиновники занимались фокусами при измерении айдуских ветряков?

Тут фокусники использовали сразу две уловки. Первая: раньше Министерство обороны пыталось утверждать, будто ограничение высоты было введено планировкой, что было, однако, явно ошибочным утверждением, ведь планировка такого ограничения не устанавливала, и, по крайней мере в интервью, канцлер этот обманный маневр не использует.

В действительности же Министерство обороны ограничение по высоте и не устанавливало. Важным считали и вовсе то, чтобы ветряки располагались, если смотреть от келлавереского радара, в 2,7-градусном секторе ровно в ряд один за другим. Отсутствие ограничения по высоте подтверждает одна из многих состоявшихся в министерстве встреч, когда договорились об условиях согласования Айдуского ветропарка и смягчающих мерах. Содержание проходившей 19 октября 2010 года встречи было также запротоколировано.

Достойно внимания, что ни один из участвовавших во встрече чиновников сейчас на своей должности уже не находится. Нынешний канцлер Кристьян Прикк в 2010 году работал и вовсе в Вашингтоне. Вице-канцлер Меэлис Ойдсалу, в начале 2017 году развернувший направленную против Айдуского ветропарка охоту на ведьм, в 2010 году являлся завотделом министерского внутреннего аудита. Теперешние выступающие на тему Айдуского ветропарка в тот важный период вообще не были связаны с процессом согласования, не были в курсе оговоренных условий и прочих подробностей, и позднейшие ложные утверждения могут объясняться, в лучшем случае, просто неведением.

В действительности же Министерство обороны ограничение по высоте и не устанавливало. Важным считали и вовсе то, чтобы ветряки располагались, если смотреть от келлавереского радара, в 2,7-градусном секторе ровно в ряд один за другим.

Вдобавок к вышесказанному, обстоятельство отсутствия ограничения по высоте всплывает в еще одном очень странном месте и в еще более поздний период. А именно: в начале 2015 года некий конкурент Айдуского ветропарка подал в Министерство обороны инфотребования, в которых спрашивал, каким образом Айдускому ветропарку удалось получить согласования, ведь у самого конкурента возникла проблема с получением согласования.

В ответе конкуренту министерство еще раз подтвердило требования по согласованию Айдуского ветропарка. В общем следовало уменьшить мощность ветропарка до 100 мегаватт, сократить число ветряков до 33-х, установить ряды ветряков внутри 2,7-градусного сектора и интегрировать различные радары. Последнее условие было обязательным к выполнению для самого министерства - с софинансированием девелопера. Удивляет, что само Министерство обороны до сего дня не выполнило условия интеграции радаров. Понятно, что это является истинной главной причиной, почему стали искать поводы для блокирования Айдуского ветропарка и отступления от прежних обещаний.

Второй уловкой для создания несуществующего ограничения высоты является стремление называть высоту ветряков из предварительного проекта 2012 года (185 м) уже ограничением, являющимся как бы самой большой разрешенной длинной ветряков.

Уловка с изображением гигантского ветряка