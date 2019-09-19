ПЕРЕДОВИЦА: Циничное повышение платы

Этим решением волостная власть показывает, насколько на деле расходятся ее слова и поступки. Нынешняя коалиция называла одним из своих приоритетов молодые семьи. Резкое же повышение платы за детсады и школы по интересам подает совершенно противоположный сигнал.

В предыдущем коалиционном соглашении избирательного союза Осипенко с избирательным союзом "Jõhvi Eest" обещали покрывать из волостного бюджета 50 процентов детсадовских денег за питание. Это было логичным шагом, если учесть, что в школе за питание платить не надо. Однако этого не сделали. В составленное Центристской партией коалиционное соглашение вписали намерение сделать для каждого ребенка Йыхви один кружок по интересам бесплатным. Это тоже не сделано. Напротив, в школе по интересам больше прежнего придется платить и за посещение одного кружка.