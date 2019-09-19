ПЕРЕДОВИЦА: Циничное повышение платы

С одной стороны, повышение детсадовской платы и платы за посещение школ по интересам в Йыхви не кажется таким уж страшным деянием. Что уж там эти четыре или пять евро в месяц? Наверняка молодые йыхвиские семьи найдут эти деньги. Пусть даже выбранный волостными властями шаг повышения цены в несколько раз превышает инфляцию последних лет.
Этим решением волостная власть показывает, насколько на деле расходятся ее слова и поступки. Нынешняя коалиция называла одним из своих приоритетов молодые семьи. Резкое же повышение платы за детсады и школы по интересам подает совершенно противоположный сигнал.
В предыдущем коалиционном соглашении избирательного союза Осипенко с избирательным союзом "Jõhvi Eest" обещали покрывать из волостного бюджета 50 процентов детсадовских денег за питание. Это было логичным шагом, если учесть, что в школе за питание платить не надо. Однако этого не сделали. В составленное Центристской партией коалиционное соглашение вписали намерение сделать для каждого ребенка Йыхви один кружок по интересам бесплатным. Это тоже не сделано. Напротив, в школе по интересам больше прежнего придется платить и за посещение одного кружка.
Более глубокое запускание руки в родительский кошелек можно было бы понять, если бы финансовое положение волости было сложным. Может, родители поддержали бы также увеличение собственного вклада, если бы это было связано с конкретными начинаниями. Однако сейчас эти деньги пойдут на укрепление волостного бюджета - бюджета, который растрясли на связанные с необоснованными сокращениями затраты, на создание новых муниципальных рабочих мест для своих сторонников, на покрытие сомнительным образом выросших расходов на строительство променада и т.д. Это и есть самое циничное во всей этой истории.