Невключение оппозиции в комиссию привело к острой словесной перепалке в волостном собрании

На четверговом заседании Йыхвиского волостного собрания возникла острая словесная перепалка между оппозицией и коалицией, когда новый председатель бюджетно-хозяйственной комиссии Эдуард Эаст выдвинул в ее состав депутатов исключительно из властного союза.
На заседании волостного собрания 12 депутатов коалиции, не представив обоснований, выразили недоверие председателю бюджетно-хозяйственной комиссии Аллану Мянду, который летом вместе с оппозиционными депутатами предпринял попытку отстранения волостных властей от должности.
Новым председателем комиссии властный союз избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии выбрал Эдуарда Эаста, являющегося в то же время председателем волостного собрания. Конкурировавший с ним Аллан Мянд получил восемь голосов, и ему, исходя из закона, полагалось место зампредседателя.
Доступ к распределению бюджета получают только "свои"
Однако страсти разгорелись после того, как Эаст предложил в качестве кандидатов в члены комиссии шестерых депутатов властного союза: Елену Безводицкую, Тамару Луйгас, Велли Набер, Артура Сепперна, Тамару Пылевину и Ирину Шульгину - то есть председателей остальных комиссий, в результате чего состав этой комиссии во многом совпадает с президиумом волостного собрания.
Входивший в прежний состав комиссии и теперь оставленный вне ее Теэт Энок отметил, что он как член собрания имеет исходящее из закона право входить в комиссию.
Он спросил у председателя волостного собрания Эдуарда Эаста, имеются ли у волостного собрания средства, чтобы он как депутат смог пожаловаться в суд на председателя волостного собрания, из-за которого он не может участвовать в работе комиссии.
Лидер оппозиции Нина Негласон отметила, что в собрании йыхвиского самоуправления десятилетиями было принято включать в комиссии также людей не из состава собрания, чтобы обсуждения были более широкими. "Теперь ты окружил себя членами коалиции, - обратилась она к Эасту. - Это что, твоя комиссия? Чем ты объяснишь это? Что это за цирк?"
Эаст ответил, что сформировал комиссию такой, какой он ее видит - из председателей других комиссий собрания, то есть из людей, владеющих ситуацией и знающих, как решать в волости хозяйственные вопросы и распределять бюджетные ресурсы.
По словам Теэта Энока, компетенция хозяйственной комиссии такого состава резко упадет по сравнению с компетенцией прежней. По его оценке, из членов новой комиссии наиболее компетентен в хозяйственных вопросах сам Эдуард Эаст. "Однако и его собственная хозяйственная компетенция слаба. В его собственном предприятии оборот и налоговые поступления нулевые", - отметил он, полагая, что с такой комиссией полностью игнорируют интересы волости.
Эдуард Эаст сказал на заседании волостного собрания, что имеет продолжительный опыт предпринимательства и у него есть также свое юридическое бюро. По данным экономического инфопортала Teatmik.ee, у "Agenio Õigusbüroo", членом правления которого является Эаст, в последние годы отсутствовала экономическая деятельность и госналоги это предприятие в последний раз платило в 2016 году - в размере 2000 евро. Эаст сказал "Северному побережью", что в последние годы не действовал в качестве юриста через свое юридическое бюро. "Для этого существуют и другие возможности", - отметил он.
Довольно путаный призыв
Председатель входящей в коалицию фракции избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" Тамара Луйгас объявила на весь зал: "Театр начинается после этого - "Gümnaasium 100", можете выступать там сколько хотите!". Очевидно, ее призыв указывал на проходивший в то же время в концертном доме концерт в честь 100-летней годовщины эстоноязычного гимназического образования в Йыхви.
В ответ из зала раздались удивленные голоса - мол, для чего в этот спор впутывать образование.
Теэт Энок отметил, что когда властный союз выдавливает оппозиционных депутатов из комиссий, то и будут проходить такие заседания волостного собрания. "Сегодня складывается такая ситуация, когда вы и хотите иметь цирк. Работать в комиссиях мы не можем, поэтому вынуждены выносить все вопросы сюда. Вы этого добиваетесь и вы это получите - будем продолжать играть в эту игру", - сказал он.
Канцлер права: невключение члена собрания самоуправления в комиссии противоречит Конституции
Канцлер права Юлле Мадизе сказала в этот вторник в Рийгикогу, что ситуация, когда член собрания не имеет возможности каким-то образом защитить свои права, когда ему не дают информации или не включают его ни в одну из комиссий, противоречит Конституции.
Эту тему подняла в Рийгикогу Катри Райк (Социал-демократическая партия), по словам которой в Эстонии имеются муниципальные собрания, где члены оппозиции не могут стать членами комиссий. "Мы знаем, что в Эстонии есть собрания самоуправлений, где место председателя ревизионной комиссии не принадлежит оппозиции. Мы знаем, что довольно распространена практика, когда члены коалиции входят в советы различных муниципальных низовых учреждений и целевых учреждений и получают там значительную плату", - сказала она и спросила, не нуждаемся ли мы в изменении закона, чтобы исправить ситуацию и обеспечить всем народным избранникам доступ к действительной работе муниципального собрания.
Канцлер права Юлле Мадизе выразила мнение, что такая законопоправка нужна.
Йыхвиское волостное собрание тоже является одним из тех собраний, где властный союз захватил в ревизионной комиссии как большинство мест, так и место председателя, хотя в коалиционном соглашении записано, что принадлежит оно оппозиции.