Невключение оппозиции в комиссию привело к острой словесной перепалке в волостном собрании

Довольно путаный призыв

Председатель входящей в коалицию фракции избирательного союза Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" Тамара Луйгас объявила на весь зал: "Театр начинается после этого - "Gümnaasium 100", можете выступать там сколько хотите!". Очевидно, ее призыв указывал на проходивший в то же время в концертном доме концерт в честь 100-летней годовщины эстоноязычного гимназического образования в Йыхви.

Теэт Энок отметил, что когда властный союз выдавливает оппозиционных депутатов из комиссий, то и будут проходить такие заседания волостного собрания. "Сегодня складывается такая ситуация, когда вы и хотите иметь цирк. Работать в комиссиях мы не можем, поэтому вынуждены выносить все вопросы сюда. Вы этого добиваетесь и вы это получите - будем продолжать играть в эту игру", - сказал он.

Канцлер права: невключение члена собрания самоуправления в комиссии противоречит Конституции

Канцлер права Юлле Мадизе. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Канцлер права Юлле Мадизе сказала в этот вторник в Рийгикогу, что ситуация, когда член собрания не имеет возможности каким-то образом защитить свои права, когда ему не дают информации или не включают его ни в одну из комиссий, противоречит Конституции.

Эту тему подняла в Рийгикогу Катри Райк (Социал-демократическая партия), по словам которой в Эстонии имеются муниципальные собрания, где члены оппозиции не могут стать членами комиссий. "Мы знаем, что в Эстонии есть собрания самоуправлений, где место председателя ревизионной комиссии не принадлежит оппозиции. Мы знаем, что довольно распространена практика, когда члены коалиции входят в советы различных муниципальных низовых учреждений и целевых учреждений и получают там значительную плату", - сказала она и спросила, не нуждаемся ли мы в изменении закона, чтобы исправить ситуацию и обеспечить всем народным избранникам доступ к действительной работе муниципального собрания.

Канцлер права Юлле Мадизе выразила мнение, что такая законопоправка нужна.

Йыхвиское волостное собрание тоже является одним из тех собраний, где властный союз захватил в ревизионной комиссии как большинство мест, так и место председателя, хотя в коалиционном соглашении записано, что принадлежит оно оппозиции.