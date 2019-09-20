Упорные бегуны преодолеют в Силламяэ за сутки более 200 километров

В проводимом второй год Силламяэском ультразабеге участвуют бегуны из семи стран. Среди мужчин к фаворитам относится латвиец Янис Актиньш, шесть лет назад установивший в этом виде личный рекорд - более 243 км. Хорошую форму 47-летний спортсмен показал и нынче, преодолев, например, 100-километровую дистанцию забега Рига - Валмиера всего за восемь с половиной часов.

Сильную конкуренцию должен составить ему обладатель рекорда Эстонии в 48-часовом беге Ханнес Вейде, преодолевший в прошлом году за двое суток 308,4 км. Сильного результата можно ждать также от Маргуса Лухтоя, который в прошлом году в Силламяэ начал в быстром темпе, однако сошел с дистанции через 20 часов, пробежав за это время около 168 км. Результат победившего в прошлогоднем Силламяэском ультразабеге Тоомаса Унта был 205,071 км. Но и он сильно сбавил обороты в последние часы и делал между кругами долгие перерывы на отдых.

Железный человек Ида-Вирумаа кохтлаярвесец Герман Терехов в своем первом 24-часовом забеге в прошлом году стал четвертым и совсем немного не дотянул до 200 км, но и 197,7 км, ставшие рекордом Ида-Вирумаа, - сильный результат, который он может улучшить в эти выходные. "Если побежал, то бежать надо до конца", - внушал себе Терехов в прошлом году, когда ночью у него возникали мысли сойти с дистанции.

Сийри Пильт установила год назад в Силламяэ рекорд Эстонии, пробежав за сутки 184,299 километра. Она выйдет на старт и нынче, как и занявшая в прошлом году третье место Лийна Кезамаа.

Главный организатор Силламяэского ультразабега Аэт Кийсла сама нынче на трассу не выйдет. "Я вовремя поняла, что очень трудно бежать самой и в то же время заниматься оргделами", - отметила Кийсла, которая в августе на 400-метровом круге Вокаского стадиона устроила "самодеятельный ультразабег", пробежав за 24 часа более 155 км, что является девятым результатом по 24-часовому бегу среди женщин Эстонии за все времена.

Кийсла призывает интересующихся поддержать бегунов в Силламяэ. "Каждый подбадривающий выкрик, особенно в воскресенье, когда наступят последние часы забега, будет подспорьем для бегунов", - сказала она.