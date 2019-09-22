Вс, 22.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Услуги попечительских домов в цене

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Ааский дом попечения - одно из крупнейших и имеющих самые давние традиции попечительских учреждений Ида-Вирумаа. Месяц проживания в нем стоит 700 евро.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Несмотря на то, что за место в попечительском доме приходится платить - в зависимости от степени потребности в уходе - две или даже три пенсии в месяц, почти все попечительские дома заполнены, а в некоторых даже существует очередь.

Хотя в Ида-Вирумаа немало попечительских домов, почти все они заполнены и свободных мест в них всего единицы. Тем не менее никто из нуждающихся в помощи на улице остаться не должен, поскольку решение будет найдено. Но чтобы попасть в наиболее понравившийся попечительский дом, часто приходится ждать своей очереди. В то же время цена услуги попечения кусается, достигая иногда 900 евро в месяц.

Рост цен неизбежен 

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