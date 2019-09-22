Услуги попечительских домов в цене

Хотя в Ида-Вирумаа немало попечительских домов, почти все они заполнены и свободных мест в них всего единицы. Тем не менее никто из нуждающихся в помощи на улице остаться не должен, поскольку решение будет найдено. Но чтобы попасть в наиболее понравившийся попечительский дом, часто приходится ждать своей очереди. В то же время цена услуги попечения кусается, достигая иногда 900 евро в месяц.