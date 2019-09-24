Вт, 24.09.2019
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Подозреваемый в ограблениях магазина в Кохтла-Ярве объяснил свой поступок желанием раздобыть алкоголь

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Магазин "Valentin" - единственный продуктовый магазин в Кохтла-Ярве, работающий круглосуточно. В Эстонии торговля алкоголем в магазинах запрещена с 22.00 до 10.00. Оба ограбления были совершены ночью.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В минувшую субботу полицейские задержали 23-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в двукратном за последнюю неделю ограблении магазина в Кохтла-Ярве. Вируский уездный суд в воскресенье заключил мужчину под стражу на время досудебного следствия на срок до двух месяцев.

За последнюю неделю в полицию сообщили о двух случаях, когда в круглосуточный магазин "Valentin" на улице Калеви в Кохтла-Ярве заходил неизвестный мужчина, направлял в сторону продавщицы предмет, похожий на огнестрельное оружие, брал алкоголь и уходил.

Два ограбления подряд

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