Подозреваемый в ограблениях магазина в Кохтла-Ярве объяснил свой поступок желанием раздобыть алкоголь

Магазин "Valentin" - единственный продуктовый магазин в Кохтла-Ярве, работающий круглосуточно. В Эстонии торговля алкоголем в магазинах запрещена с 22.00 до 10.00. Оба ограбления были совершены ночью.

В минувшую субботу полицейские задержали 23-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в двукратном за последнюю неделю ограблении магазина в Кохтла-Ярве. Вируский уездный суд в воскресенье заключил мужчину под стражу на время досудебного следствия на срок до двух месяцев.