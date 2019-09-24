Подозреваемый в ограблениях магазина в Кохтла-Ярве объяснил свой поступок желанием раздобыть алкоголь

В минувшую субботу полицейские задержали 23-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в двукратном за последнюю неделю ограблении магазина в Кохтла-Ярве. Вируский уездный суд в воскресенье заключил мужчину под стражу на время досудебного следствия на срок до двух месяцев.
За последнюю неделю в полицию сообщили о двух случаях, когда в круглосуточный магазин "Valentin" на улице Калеви в Кохтла-Ярве заходил неизвестный мужчина, направлял в сторону продавщицы предмет, похожий на огнестрельное оружие, брал алкоголь и уходил.