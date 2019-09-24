Нарва стала культурной столицей - осенней

Программа осенней столицы наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями, каждый найдет для себя что-то по вкусу и интересу - так утверждают в Нарвской горуправе, выступающей составителем афиши. "Нарва предложит жителям и гостям города увлекательное путешествие в мир классического и современного искусства. На три месяца город наполнится самыми интересными и разнообразными событиями, которые продлятся до 21 декабря", - сказано в официальном анонсе от местных властей.

Календарь осенней столицы открыл вечером 23 сентября концерт "От классики до рока" с участием солистов двух крупнейших оперных театров России - Большого и Мариинского. Этому предшествовала традиционная церемония передачи титула и символического жезла сезонной столицы. От лица Таллинна выступил и передал почетные полномочия старейшина Кесклиннаской части столицы Владимир Свет.

Как сообщили составители афиши из отдела культуры Нарвской горуправы, октябрь можно будет назвать месяцем театрального искусства: пройдут несколько представлений. Так, в рамках 15-го театрального фестиваля "Золотая маска в Эстонии" Государственный академический театр имени Моссовета (Москва) покажет в Нарве спектакль "Не всё коту масленица" по пьесе Александра Островского. Спектакль был номинирован на премию "Золотая маска" 2017 года как "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая мужская роль" (актер Евгений Стеблов).

Впервые в Эстонии будет показан уникальный шоу-спектакль на грани науки, искусства и невероятных эмоций под названием "Тесла": завораживающее шоу молний в симбиозе с захватывающей игрой актеров на фоне быстро развивающихся событий, связанных с тайнами великого гения Николы Теслы, носящее развлекательно-образовательный характер.

Должен также привлечь внимание зрителей классический балет "Лебединое озеро" на сцене нарвского Дома культуры "Ругодив" в исполнении "Санкт-Петербургского Фестиваль Балета".

Нарвский центр "Vaba Lava" анонсировал новый показ документального спектакля "Разлом", премьера которого состоялась недавно; постановщик - российский актер и режиссер, педагог школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. Сценарий основан на историях жителей Нарвы и Ивангорода.

Также в Нарве будет показана новая постановка "Я - ветер" Пайдеского театра, основанного выпускниками Эстонской академии музыки и театра.

Как ожидается, одним из самых свежих культурных событий этой осени станет кинофестиваль "KinoFF", учрежденный Таллиннским фестивалем темных ночей (PÖFF). Новый фестиваль пройдет в двух городах русскоязычного региона Эстонии и уделит повышенное внимание российскому кинематографу. В программе будет около двадцати фильмов, приедут российские кинодеятели, которые лично представят свои фильмы. С 15 по 17 ноября, то есть во время первого уик-энда кинофестиваля PÖFF, в рамках "KinoFF" пройдут показы в нарвском кинотеатре "Apollo".

Международный джаз-фестиваль "IDeeJazz" пройдет в ноябре в Нарвском колледже Тартуского университета. Его организатором по-прежнему выступает уроженец Нарвы и житель Тарту - музыкант Олег Писаренко. Программа и даты пока не опубликованы, в прошлые годы это был ноябрь.