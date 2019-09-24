Нарва стала культурной столицей - осенней

Город Нарва в торжественной обстановке получил, следуя ежегодной традиции, почетный титул осенней столицы. Местные власти и частные организаторы сообща подготовили программу культурных мероприятий, чтобы посещения театральных представлений, музыкальных концертов и киносеансов разукрасили серые осенние вечера.
Программа осенней столицы наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями, каждый найдет для себя что-то по вкусу и интересу - так утверждают в Нарвской горуправе, выступающей составителем афиши. "Нарва предложит жителям и гостям города увлекательное путешествие в мир классического и современного искусства. На три месяца город наполнится самыми интересными и разнообразными событиями, которые продлятся до 21 декабря", - сказано в официальном анонсе от местных властей.
Календарь осенней столицы открыл вечером 23 сентября концерт "От классики до рока" с участием солистов двух крупнейших оперных театров России - Большого и Мариинского. Этому предшествовала традиционная церемония передачи титула и символического жезла сезонной столицы. От лица Таллинна выступил и передал почетные полномочия старейшина Кесклиннаской части столицы Владимир Свет.
Как сообщили составители афиши из отдела культуры Нарвской горуправы, октябрь можно будет назвать месяцем театрального искусства: пройдут несколько представлений. Так, в рамках 15-го театрального фестиваля "Золотая маска в Эстонии" Государственный академический театр имени Моссовета (Москва) покажет в Нарве спектакль "Не всё коту масленица" по пьесе Александра Островского. Спектакль был номинирован на премию "Золотая маска" 2017 года как "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая мужская роль" (актер Евгений Стеблов).
Впервые в Эстонии будет показан уникальный шоу-спектакль на грани науки, искусства и невероятных эмоций под названием "Тесла": завораживающее шоу молний в симбиозе с захватывающей игрой актеров на фоне быстро развивающихся событий, связанных с тайнами великого гения Николы Теслы, носящее развлекательно-образовательный характер.
Должен также привлечь внимание зрителей классический балет "Лебединое озеро" на сцене нарвского Дома культуры "Ругодив" в исполнении "Санкт-Петербургского Фестиваль Балета".
Нарвский центр "Vaba Lava" анонсировал новый показ документального спектакля "Разлом", премьера которого состоялась недавно; постановщик - российский актер и режиссер, педагог школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. Сценарий основан на историях жителей Нарвы и Ивангорода.
Также в Нарве будет показана новая постановка "Я - ветер" Пайдеского театра, основанного выпускниками Эстонской академии музыки и театра.
Как ожидается, одним из самых свежих культурных событий этой осени станет кинофестиваль "KinoFF", учрежденный Таллиннским фестивалем темных ночей (PÖFF). Новый фестиваль пройдет в двух городах русскоязычного региона Эстонии и уделит повышенное внимание российскому кинематографу. В программе будет около двадцати фильмов, приедут российские кинодеятели, которые лично представят свои фильмы. С 15 по 17 ноября, то есть во время первого уик-энда кинофестиваля PÖFF, в рамках "KinoFF" пройдут показы в нарвском кинотеатре "Apollo".
Международный джаз-фестиваль "IDeeJazz" пройдет в ноябре в Нарвском колледже Тартуского университета. Его организатором по-прежнему выступает уроженец Нарвы и житель Тарту - музыкант Олег Писаренко. Программа и даты пока не опубликованы, в прошлые годы это был ноябрь.
Тогда же, а именно 8-10 ноября, будет проходить в нарвском арт-клубе "Ро-Ро" рок-фестиваль "Грачи улетели" с участием команд из Эстонии, России и стран Балтии.
Поклонники классической музыки могут отправиться на осенние концерты Нарвского городского симфонического оркестра. В октябре в программе "Concerto Grosso" в ансамбле с городским симфоническим выступят солисты заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Затем, в ноябре, состоится юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра - музыканты отметят на сцене 25-летие коллектива, в гости приедут старые друзья и новые яркие солисты.
Еще один юбилей Нарва предлагает отметить 9 ноября, когда исполнится 90 лет легендарному российскому композитору и пианистке Александре Пахмутовой - автору более 400 песен, многие из которых стали символом советской эпохи. В тот день в нарвском Доме культуры "Ругодив" музыкальный альянс "Петербургские баритоны" представит программу в честь юбилея Пахмутовой. В концерте также примет участие эстонская вокалистка Елена Коломийцева.
Любителей нового движения в юмористической антрепризе stand up ждет в Нарве большой юмористический концерт "Голый юмор" с участием артистов-комиков из Эстонии и России.
Также в программу осенней столицы войдут и традиционные культурные и спортивные мероприятия: конкурс красоты и здоровья "Fitness Model Estonia", международный шахматный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", гастрономический фестиваль "Дни миноги", международный фотофестиваль "Нарвская осень", конкурс красоты "Мисс Нарва" и прочее.
Завершится программа осенней столицы гала-концертом на сцене Дома культуры "Ругодив" 21 декабря. Проводить осень и встретить зиму приглашают музыканты-виртуозы из симфонических оркестров северо-запада России - двадцать концертмейстеров или руководителей оркестров, редко встречающихся вместе на одной сцене. Прозвучат трактовки и аранжировки известнейших вальсов, своим вокалом программу украсят солист национальной оперы "Эстония" Рауно Эльп и лауреат международных конкурсов Елена Коломийцева.
Сезонная столица
- Астрономическая осень 2019 года наступила в Эстонии 23 сентября в 10.50, и этот момент считается началом полномочий сезонной столицы у города Нарва.
- Традиция сезонных столиц в Эстонии тянется с 2000 года, но до 2009 года осенний титул оставался ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.
- Вообще, впервые Нарва была осенней столицей Эстонии в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но тогда традиция не прижилась. Титул вновь вернулся сюда в 2009-м на три месяца астрономической осени, и с того года это непрекращающаяся традиция.
- С наступлением астрономической зимы 21 декабря титул сезонной столицы будет передан традиционно Отепяэ, весной перейдет волости Тюри, летом - городу Пярну.
- С афишей и описаниями мероприятий осенней столицы можно ознакомиться на городском интернет-сайте.