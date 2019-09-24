Ср, 25.09.2019
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Нарва стала культурной столицей - осенней

Старейшина Кесклиннаской части Таллинна Владимир Свет (справа) вечером 23 сентября в торжественной обстановке на сцене нарвского центра культуры "Женева" передал мэру Нарвы Алексею Евграфову переходящий символический жезл сезонной столицы Эстонии. Затем он также вручил соответствующее свидетельство на бумаге, подписанное мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Для Евграфова это первый подобный опыт - он в должности мэра с весны.

ФОТО: Илья Смирнов/«Северное побережье»

Город Нарва в торжественной обстановке получил, следуя ежегодной традиции, почетный титул осенней столицы. Местные власти и частные организаторы сообща подготовили программу культурных мероприятий, чтобы посещения театральных представлений, музыкальных концертов и киносеансов разукрасили серые осенние вечера.

Программа осенней столицы наполнена новыми концертами и фестивалями, выставками и театральными представлениями, каждый найдет для себя что-то по вкусу и интересу - так утверждают в Нарвской горуправе, выступающей составителем афиши. "Нарва предложит жителям и гостям города увлекательное путешествие в мир классического и современного искусства. На три месяца город наполнится самыми интересными и разнообразными событиями, которые продлятся до 21 декабря", - сказано в официальном анонсе от местных властей.

Календарь осенней столицы открыл вечером 23 сентября концерт "От классики до рока" с участием солистов двух крупнейших оперных театров России - Большого и Мариинского. Этому предшествовала традиционная церемония передачи титула и символического жезла сезонной столицы. От лица Таллинна выступил и передал почетные полномочия старейшина Кесклиннаской части столицы Владимир Свет.

Как сообщили составители афиши из отдела культуры Нарвской горуправы, октябрь можно будет назвать месяцем театрального искусства: пройдут несколько представлений. Так, в рамках 15-го театрального фестиваля "Золотая маска в Эстонии" Государственный академический театр имени Моссовета (Москва) покажет в Нарве спектакль "Не всё коту масленица" по пьесе Александра Островского. Спектакль был номинирован на премию "Золотая маска" 2017 года как "Лучший спектакль в драме, малая форма", "Лучшая работа режиссера", "Лучшая мужская роль" (актер Евгений Стеблов).

Впервые в Эстонии будет показан уникальный шоу-спектакль на грани науки, искусства и невероятных эмоций под названием "Тесла": завораживающее шоу молний в симбиозе с захватывающей игрой актеров на фоне быстро развивающихся событий, связанных с тайнами великого гения Николы Теслы, носящее развлекательно-образовательный характер.

Должен также привлечь внимание зрителей классический балет "Лебединое озеро" на сцене нарвского Дома культуры "Ругодив" в исполнении "Санкт-Петербургского Фестиваль Балета".

Нарвский центр "Vaba Lava" анонсировал новый показ документального спектакля "Разлом", премьера которого состоялась недавно; постановщик - российский актер и режиссер, педагог школы-студии МХАТ Юрий Квятковский. Сценарий основан на историях жителей Нарвы и Ивангорода.

Также в Нарве будет показана новая постановка "Я - ветер" Пайдеского театра, основанного выпускниками Эстонской академии музыки и театра.

Как ожидается, одним из самых свежих культурных событий этой осени станет кинофестиваль "KinoFF", учрежденный Таллиннским фестивалем темных ночей (PÖFF). Новый фестиваль пройдет в двух городах русскоязычного региона Эстонии и уделит повышенное внимание российскому кинематографу. В программе будет около двадцати фильмов, приедут российские кинодеятели, которые лично представят свои фильмы. С 15 по 17 ноября, то есть во время первого уик-энда кинофестиваля PÖFF, в рамках "KinoFF" пройдут показы в нарвском кинотеатре "Apollo".

Международный джаз-фестиваль "IDeeJazz" пройдет в ноябре в Нарвском колледже Тартуского университета. Его организатором по-прежнему выступает уроженец Нарвы и житель Тарту - музыкант Олег Писаренко. Программа и даты пока не опубликованы, в прошлые годы это был ноябрь.

Тогда же, а именно 8-10 ноября, будет проходить в нарвском арт-клубе "Ро-Ро" рок-фестиваль "Грачи улетели" с участием команд из Эстонии, России и стран Балтии.

Поклонники классической музыки могут отправиться на осенние концерты Нарвского городского симфонического оркестра. В октябре в программе "Concerto Grosso" в ансамбле с городским симфоническим выступят солисты заслуженного коллектива Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Затем, в ноябре, состоится юбилейный концерт Нарвского симфонического оркестра - музыканты отметят на сцене 25-летие коллектива, в гости приедут старые друзья и новые яркие солисты.

Еще один юбилей Нарва предлагает отметить 9 ноября, когда исполнится 90 лет легендарному российскому композитору и пианистке Александре Пахмутовой - автору более 400 песен, многие из которых стали символом советской эпохи. В тот день в нарвском Доме культуры "Ругодив" музыкальный альянс "Петербургские баритоны" представит программу в честь юбилея Пахмутовой. В концерте также примет участие эстонская вокалистка Елена Коломийцева.

Любителей нового движения в юмористической антрепризе stand up ждет в Нарве большой юмористический концерт "Голый юмор" с участием артистов-комиков из Эстонии и России.

Также в программу осенней столицы войдут и традиционные культурные и спортивные мероприятия: конкурс красоты и здоровья "Fitness Model Estonia", международный шахматный турнир "Шахматные звезды Балтийского моря", гастрономический фестиваль "Дни миноги", международный фотофестиваль "Нарвская осень", конкурс красоты "Мисс Нарва" и прочее.

Завершится программа осенней столицы гала-концертом на сцене Дома культуры "Ругодив" 21 декабря. Проводить осень и встретить зиму приглашают музыканты-виртуозы из симфонических оркестров северо-запада России - двадцать концертмейстеров или руководителей оркестров, редко встречающихся вместе на одной сцене. Прозвучат трактовки и аранжировки известнейших вальсов, своим вокалом программу украсят солист национальной оперы "Эстония" Рауно Эльп и лауреат международных конкурсов Елена Коломийцева.

Сезонная столица

  • Астрономическая осень 2019 года наступила в Эстонии 23 сентября в 10.50, и этот момент считается началом полномочий сезонной столицы у города Нарва.
  • Традиция сезонных столиц в Эстонии тянется с 2000 года, но до 2009 года осенний титул оставался ничейным. В 2008 году инициативу проявила Нарвская горуправа - и ее поддержал в ту пору столичный мэр Эдгар Сависаар.
  • Вообще, впервые Нарва была осенней столицей Эстонии в 1999 году - на одну неделю в середине сентября, но тогда традиция не прижилась. Титул вновь вернулся сюда в 2009-м на три месяца астрономической осени, и с того года это непрекращающаяся традиция.
  • С наступлением астрономической зимы 21 декабря титул сезонной столицы будет передан традиционно Отепяэ, весной перейдет волости Тюри, летом - городу Пярну.
  • С афишей и описаниями мероприятий осенней столицы можно ознакомиться на городском интернет-сайте.

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