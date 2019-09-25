Уроженец Кохтла-Ярве бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе найден мертвым

Айвар Рехе был объявлен в розыск после того, как в понедельник утром вышел на прогулку из своего дома в таллиннском районе Пирита и исчез. Поскольку к обеду он не вернулся, близкие забеспокоились и сообщили в полицию. Полиция сообщала, что его жизни может грозить опасность, исходящая от него самого. У Рехе не было с собой мобильного телефона, поэтому установить его местонахождение с помощью позиционирования было невозможно.

В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. Айвар Рехе руководил Danske в период 2008–2015. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.

В ноябре 2017 года в Эстонии возбудили уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske. Госпрокуратура подтвердила Postimees, что в отношении Рехе дело не возбуждалось и что он не связан со следственными действиями в отношении банка. На данный момент подозрения в отмывании денег в крупных размерах предъявлены 12 бывшим сотрудникам Danske.

Айвар Рехе родился 3 апреля 1963 года в Кохтла-Ярве и жил в доме по улице Катсе. В 1981 году окончил кохтла-ярвескую среднюю школу №1, которая находилась по соседству с его домом. Он занимался плаванием и был одним из лучших в юношеском классе в Эстонии. В 1985 году Айвар Рехе окончил экономический факультет Таллиннского политехнического института по специальности "промышленное планирование".

Он работал в правлении Eesti Hoiupank и Hansapank. В 2002-2004 годах Айвар Рехе работал в Таможенном департаменте, в 2004-2006 годах был генеральным директором объединенного Налогово-таможенного департамента. Затем он стал председателем правления Sampo Pank, позже эстонского филиала Danske Bank и председателем правления Эстонской банковской ассоциации.