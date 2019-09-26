В Йыхвиском бизнес-парке открылось третье предприятие

Центр "Vianor" в новехоньком коммерческом здании площадью 1700 квадратных метров, возведение которого профинансировало ТОО "Deltacom Invest" и которое построило ТОО "Mapri Ehitus", открыли еще в начале сентября, но официальное открытие отметили только в конце прошлой недели.

- Первые клиенты нас нашли, - отметил руководитель йыхвиского центра предприятия Евгений Юсин.

По его словам, рост числа клиентов ожидается прежде всего с началом сезона активной смены шин. "Но у нас не только шиномонтажная мастерская, легковые автомобили получают у нас услугу полного обслуживания", - отметил он.

Грузовым автомобилям предлагают только замену шин.

Открытый в Йыхви центр стал девятым в Эстонии для работающего под брендом "Vianor" ТОО "Tireman". "Vianor" специализируется на ремонте автомобилей с истекшим сроком гарантийного обслуживания - тогда владелец автомобиля уже не так жестко связан с официальным представительством, где цены очень высокие.

Новое здание построено не только для нужд "Vianor": там найдут новые помещения предлагающий кровельные материалы "Ruukki", "Saku Läte" и пункт техосмотра "Tehnokonsult". Другие арендаторы к работе пока не приступили. По словам Юсина, пункту техосмотра потребуется еще месяц, чтобы распахнуть свои двери.

Предлагать различные услуги, связанные с автомобилями, в одном месте было одной из целей "Vianor". "Намечая строительство центра, мы не только планировали шинный склад и авторемонтную мастерскую, но и искали арендаторов, которые придадут автоцентру дополнительную ценность", - сказал член правления ТОО "Tireman" Райво Мереранд.

"Vianor" - третье предприятие, завершившее строительные работы в Йыхвиском парке бизнеса. Ранее там приступили к работе новый центр "DPD" и расширившийся "Puukeskus". В начале октября распахнет двери "Forklift", здание которого находится рядом с "Vianor".