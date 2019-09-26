В "Ночь ученых" испытают науку

Цель фестиваля - продвигать образ мышления, основанный на знаниях, в каждом уголке Эстонии. Йыхвиская гимназия с этой целью соберет учащихся как школ города, так и соседних школ Тойла, Мяэтагузе и Иллука, и на один день гимназия превратится в научную лабораторию.

Разнообразит школьные будни

- Организация фестиваля - это хорошая возможность популяризовать естественные науки среди молодых людей и дать им возможность применить полученные на уроках знания в мастерских. Фестиваль определенно внесет разнообразие в школьные будни, сделает более эффективным сотрудничество учителей-предметников и поможет интегрировать учебные предметы, - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт.

Помимо практических мастерских и представлений научного театра расскажут о преподаваемых в эстонских вузах специальностях, требующих очень хороших знаний в области химии, биологии, географии и физики. Фестивальный день начнется с лекции по криминалистике.

Вирумааский колледж Таллиннского технического университета участвует в фестивале "Ночь ученых" уже в девятый раз и приглашает интересующихся в пятницу с шести до девяти часов вечера.

- Приглашаем жителей Ида-Вирумаа провести вместе большие и маленькие эксперименты. Юные изобретатели смогут изготовить забавную юлу и светоотражатель и заодно узнают, какие законы физики влияют на их работу. Любители химии смогут с помощью простых средств выделить видимую глазу ДНК из клеток банана и слюны и сконструировать молекулы, - привела пример руководитель колледжа по маркетингу и коммуникациям Анна Кальюсаар.

Эксперимент по очистке воды

В ходе эксперимента "Станет ли вода чистой?" участники смогут построить башню для фильтрации воды и узнать, как работают используемые дома фильтры для воды. Также будет возможность изготовить бумагу с помощью домашних средств и изучить посредством опытов мир статического электричества.

Участники фестиваля смогут узнать, что изображенные на бумаге картинки могут играть музыку, а также услышат, какие звуки издают фрукты и овощи. В научном кафе находчивых энергетиков продемонстрируют классные трюки, которые сделают жизнь проще и увлекательнее.

- У взрослых есть уникальная возможность поучаствовать в языковом кафе "101 новое эстонское слово", где расскажут о наиболее интересных новых словах и о том, как изменились значения выражений, - отметила Кальюсаар.

Также гости фестиваля смогут ознакомиться с прототипом "умного дома" и погрузиться в виртуальную реальность.

На протяжении всего вечера будет работать веселый детский уголок, возможно вспомнить компьютерные игры 1960-х годов и добыть полезные ископаемые. По традиции вечер завершится фейерверком.