Пейзажи и портреты кисти Ольги Жарковой наполнены романтикой

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Ольга - выпускница Йыхвиской художественной школы, позже - факультета художественного обучения и рисования Таллиннского педагогического университета. Преподает изобразительное искусство в Кохтла-Ярвеской школе искусств, и ее ученики показывают прекрасные результаты в международных конкурсах. Как руководитель виртуального филиала санкт-петербургского Русского музея она вдохновенно готовит для жителей города увлекательные путешествия в мир искусства, причем не только виртуальные, но и реальные. Например, нынешним летом вместе с обществом "Eesti Põlevkivi Pensionärid" проехали по Золотому кольцу России, а готовились к этой поездке два года...