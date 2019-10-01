Вт, 1.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Пейзажи и портреты кисти Ольги Жарковой наполнены романтикой

Ольга Жаркова везде находит местечко и время хотя бы для недолгого пленэра, чтобы сделать зарисовку, которая потом превратится в картину.

ФОТО: Юрий Хорев

В художественной галерее "Белый зал" Кохтла-Ярвеского Музея сланца до конца недели демонстрируется новая персональная выставка работ Ольги Жарковой, которую известная кохтла-ярвеская художница посвятила круглой дате своей жизни.

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Ольга - выпускница Йыхвиской художественной школы, позже - факультета художественного обучения и рисования Таллиннского педагогического университета. Преподает изобразительное искусство в Кохтла-Ярвеской школе искусств, и ее ученики показывают прекрасные результаты в международных конкурсах. Как руководитель виртуального филиала санкт-петербургского Русского музея она вдохновенно готовит для жителей города увлекательные путешествия в мир искусства, причем не только виртуальные, но и реальные. Например, нынешним летом вместе с обществом "Eesti Põlevkivi Pensionärid" проехали по Золотому кольцу России, а готовились к этой поездке два года...

Заботливая мама двух талантливых дочерей, но при всем этом находит время на собственное творчество - думаю, что собрать сотню работ для выставки не проблема. Сколько же часов в ее сутках?

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