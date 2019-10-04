Президент похвалила Ийзакускую гимназию за обучение нарвских детей

Этой осенью в расположенную в Алутагузеской волости Ийзакускую гимназию благодаря работающей там баскетбольной школе пришли учиться в числе прочих семь ребят, выросших в русскоязычных семьях Нарвы. По мнению посетившей гимназию в четверг президента Керсти Кальюлайд, это хорошее направление развития для маленькой сельской гимназии.

- Это школа с обучением на эстонском языке, где есть свободное место, а также общежитие. Здесь есть условия, чтобы дети из иноязычных семей могли учиться на эстонском языке, - сказала президент, добавив, что предоставление эстоноязычного образования детям из иноязычных семей - это во многом проблема предложения необходимых возможностей. - Здесь есть место, чтобы ее решить.

Президент посетила проходившую в зале гимназии в четверг тренировку Баскетбольной школы Рейнара Халлика. Отвечая на вопросы детей, она отметила, что у нее в школьные годы основным видом игр с мячом был народный мяч. Также президент сказала, что до сих пор ведет активный образ жизни, чтобы поддерживать бодрость тела и духа.