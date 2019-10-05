Сб, 5.10.2019
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Ремонт улицы Калеви обещают завершить к 18 октября, остальные - к ноябрю

На улице Калеви работы идут очень активно, строители стараются успеть в срок.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Осуществляющая ремонтные работы на улице Калеви в Кохтла-Ярве столичная фирма "TREV-2 Grupp" должна была сдать объект еще в прошлом месяце, но попросила у заказчика продлить срок до 18 октября. Ремонты остальных улиц в городе идут по графику.

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Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что ходатайство "TREV-2 Grupp" о продлении срока было удовлетворено, так как задержка вызвана объективными причинами: при производстве работ возникли дополнительные работы, не предусмотренные проектом реконструкции участка дороги.

- При строительстве основания дороги строители обнаружили на этом участке 35 старых канализационных колодцев и один старый узел связи, которые пришлось демонтировать, - объяснила мэр. - Одна из центральных городских артерий десятки лет не ремонтировалась капитально, поэтому о существовании спрятанных под слои асфальта коммуникаций проектировщики не подозревали, и возможные затраты - как временные, так и материальные - не были учтены. На демонтаж ушло много времени, кроме того, необходимо сделать дополнительное ограждение у карманов возле цветочного магазина и клиники "Gnossis". В первом случае нужны еще ступеньки, так как перепад между дорогой и тротуаром оказался довольно высоким.

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