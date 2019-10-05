Ремонт улицы Калеви обещают завершить к 18 октября, остальные - к ноябрю

Осуществляющая ремонтные работы на улице Калеви в Кохтла-Ярве столичная фирма "TREV-2 Grupp" должна была сдать объект еще в прошлом месяце, но попросила у заказчика продлить срок до 18 октября. Ремонты остальных улиц в городе идут по графику.
Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко сказала, что ходатайство "TREV-2 Grupp" о продлении срока было удовлетворено, так как задержка вызвана объективными причинами: при производстве работ возникли дополнительные работы, не предусмотренные проектом реконструкции участка дороги.