Ремонт улицы Калеви обещают завершить к 18 октября, остальные - к ноябрю

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- При строительстве основания дороги строители обнаружили на этом участке 35 старых канализационных колодцев и один старый узел связи, которые пришлось демонтировать, - объяснила мэр. - Одна из центральных городских артерий десятки лет не ремонтировалась капитально, поэтому о существовании спрятанных под слои асфальта коммуникаций проектировщики не подозревали, и возможные затраты - как временные, так и материальные - не были учтены. На демонтаж ушло много времени, кроме того, необходимо сделать дополнительное ограждение у карманов возле цветочного магазина и клиники "Gnossis". В первом случае нужны еще ступеньки, так как перепад между дорогой и тротуаром оказался довольно высоким.