Сб, 5.10.2019
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Новую концепцию школьной сети Люганузе зафиксируют на бумаге в октябре

Поскольку 85 процентов детей Люганузеской волости уже сейчас учатся в двух кивиылиских школах, то, вероятно, эти школы продолжат деятельность и после упорядочения школьной сети. Объединение изображенной на снимке русской школы с эстонской может встать на повестку дня только спустя годы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Если в сентябре в Люганузеское волостное собрание поступили результаты анализа школьной сети, то в октябре депутаты в первый раз смогут рассмотреть реальную программу упорядочения школьной сети, которую следует обсудить и принять до марта.

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Люганузеская волость, у которой не хватает детей и денег на пять нынешних школ, получила обзор своей школьной сети, ее показателей качества, возможной продолжительности школьного пути, а также того, насколько различается стоимость обучения одного ребенка в разных школах волости.

Львиная доля - в Кивиыли 

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