Новую концепцию школьной сети Люганузе зафиксируют на бумаге в октябре

Если в сентябре в Люганузеское волостное собрание поступили результаты анализа школьной сети, то в октябре депутаты в первый раз смогут рассмотреть реальную программу упорядочения школьной сети, которую следует обсудить и принять до марта.
Люганузеская волость, у которой не хватает детей и денег на пять нынешних школ, получила обзор своей школьной сети, ее показателей качества, возможной продолжительности школьного пути, а также того, насколько различается стоимость обучения одного ребенка в разных школах волости.