Новую концепцию школьной сети Люганузе зафиксируют на бумаге в октябре

Поскольку 85 процентов детей Люганузеской волости уже сейчас учатся в двух кивиылиских школах, то, вероятно, эти школы продолжат деятельность и после упорядочения школьной сети. Объединение изображенной на снимке русской школы с эстонской может встать на повестку дня только спустя годы.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik