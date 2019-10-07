Вт, 8.10.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

В Ахтмеской школе искусств постараются доказать, что 13 - интересное число

На прошлом конкурсе с подтемой "Все о нас" на суд жюри представили более 300 работ.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Ахтмеская школа искусств объявила 13-й международный конкурс "Искусство: игра или творчество?", который проводится с периодичностью раз в два года. Порядковая цифра подсказала и подтему - "13". Рисунки принимают до 17 ноября.

Нет, наверное, более суеверной приметы, чем число 13. В некоторых странах в домах отсутствует 13-й этаж, а гостиницы "пропускают" 13-й номер, на обеде в ресторанах никогда не будет сидеть за столом 13 человек... Но в Египте и Древнем Китае, наоборот, число 13 издревле почитали и считали счастливым. 

- С цифрой 13 связано много сказочных историй, легенд, - рассуждает заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко. - Поэтому думаю, что сложной такая тема ребятам не покажется. Как всегда, одной из главных целей нашего конкурса является знакомство с традициями разных народов, и за более чем два десятилетия наш конкурс оброс многочисленными друзьями - присылают работы не только юные художники из разных городов Эстонии, но и других стран.

Будет интересно посмотреть, как современные дети и подростки относятся к чертовой дюжине. К слову, открытие выставки запланировали на 13 декабря. 

Конкурсные работы Ахтмеская школа искусств ждет до 17 ноября, количество и география участников не ограничены. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на www.ahtmekk.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ