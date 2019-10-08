Вт, 8.10.2019
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Новое представительство "Forklift" распахнуло двери

На церемонии открытия нового здания "Forklift" перерезать ленточку доверили главным действующим лицам - подъемникам.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Занимающееся продажей, арендой и обслуживанием подъемников ТОО "Forklift", которое ранее располагалось в Йыхви у выезда в сторону Тарту, в выходные перебралось на другой конец города и стало четвертым предприятием, приступившим к работе в Йыхвиском парке бизнеса.

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Планировавшая расширение фирма сперва искала новое место среди существующих бизнес-площадей. Поскольку их выбор в Йыхви не слишком велик и все имеющиеся на рынке старые здания потребовали бы основательной перестройки, "Forklift" решило построить новое здание под себя в Йыхвиском парке бизнеса, который находится возле шоссе Таллинн - Нарва.

Это первый этап расширения "Forklift", в представительстве клиентов обслуживают шесть офисных работников и десять механиков. Общая площадь - 530 квадратных метров. При необходимости предприятие сможет пристроить еще столько же.

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