Новое представительство "Forklift" распахнуло двери

Занимающееся продажей, арендой и обслуживанием подъемников ТОО "Forklift", которое ранее располагалось в Йыхви у выезда в сторону Тарту, в выходные перебралось на другой конец города и стало четвертым предприятием, приступившим к работе в Йыхвиском парке бизнеса.
Планировавшая расширение фирма сперва искала новое место среди существующих бизнес-площадей. Поскольку их выбор в Йыхви не слишком велик и все имеющиеся на рынке старые здания потребовали бы основательной перестройки, "Forklift" решило построить новое здание под себя в Йыхвиском парке бизнеса, который находится возле шоссе Таллинн - Нарва.