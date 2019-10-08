Новое представительство "Forklift" распахнуло двери

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Планировавшая расширение фирма сперва искала новое место среди существующих бизнес-площадей. Поскольку их выбор в Йыхви не слишком велик и все имеющиеся на рынке старые здания потребовали бы основательной перестройки, "Forklift" решило построить новое здание под себя в Йыхвиском парке бизнеса, который находится возле шоссе Таллинн - Нарва.