"ЛЮБИТЕЛИВЫ?": На спектакле театра "АБЫРВАЛГ" некоторым зрителям стало плохо

Шестой международный фестиваль "ЛЮБИТЕЛИВЫ?", организованный силламяэским театром "Другое небо", предложил разнообразные постановки, которые заставили переживать и размышлять. Иногда эмоции даже зашкаливали...
Очередной фестиваль позади, прошло уже пару недель, но эмоции не улеглись - участники и зрители продолжают обмениваться впечатлениями, фотографиями и вспоминать увиденное и услышанное. По словам директора театра и главного организатора фестиваля Владимира Вайкерта, все задуманное удалось. На этот раз они постарались больше внимания уделить подрастающему поколению - большинство спектаклей были адресованы детям и подросткам, но и взрослой публике было не менее интересно, ведь затронутые темы касались всей семьи.
В сложный мир подростка окунули зрителей омский драматург Татьяна Комылина и нарвский театр-студия "16-я комната" под руководством Виталия и Ольги Катунцевых. Трогательную до глубины души историю "Сотворившая чудо" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона привезли актеры из Пензы. В основе - реальная история ученого Элен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение. Зрители не могли сдержать слез... Не менее эмоциональными были спектакли "Мамки" Аси Котляр и "КоЛидор" Иланы Чубаровой в постановке Ольги Жулай из раквереского театра "Яблоко".
А на спектакле "Отель двух миров" Эрика-Эмманюэля Шмитта, который привез стокгольмский театр-студия "АБЫРВАЛГ", эмоции так зашкалили, что кому-то из наиболее впечатлительных зрителей даже стало плохо... Значит, артисты сумели добраться до самых тонких струнок души.
- В их спектакле не было "пугалок", - комментирует Владимир Вайкерт, - но они подняли настолько острые социальные и нравственные вопросы, которые не могли оставить равнодушным ни одного зрителя. Если коротко - действие происходит в реанимации, люди находятся как бы между двух миров, и перед ними встают жизненные задачи и проблемы, которые они не успели решить. Приходится это делать сейчас, и, проходя через чистилище, кто-то поднимается наверх, а кто-то идет вниз... Порой это действительно очень страшно.
К слову, название этого театра становится понятным, если прочитать его наоборот - справа налево. Они называют себя "театром с русским характером в Стокгольме". Объединившись в 2010 году в театр-студию, ставят спектакли о том, о чем не могут не говорить. В 2018 году были приняты в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.
Содержательные и впечатляющие
Судя по многочисленным отзывам зрителей, все фестивальные спектакли были содержательными и впечатляющими. Высокий уровень постановок отметили также члены жюри, в составе которого работали Роман Калькаев (Москва) и Тоомас Лыхмусте (Таллинн).
Однако конкурса в традиционном понятии на "ЛЮБИТЕЛИВЫ?" не было - профессионалы разобрали постановки "по полочкам" и, найдя изюминки в каждой, вручили артистам и режиссерам дипломы за особые достоинства. Так, хозяева фестиваля - театр "Другое небо" - отмечены за поиски решения прозы А.П. Чехова в спектакле "Чехов в Силламягах" и сохранение традиций зарубежной драматургии XX века ("Второй выстрел"). Нарвитяне из "16-й комнаты" - за стихию радости и вдохновения в спектакле "Жила-была Сыроежка" и за раскрытие остроактуальной темы семейных взаимоотношений в спектакле "Требуется мама". Не прошли мимо внимания вера в мечту пензесцев и педагогическое мастерство режиссера студии "Ступени" Натальи Тескиной. А также тонкое и острое ощущение современного мира в "Мамках" у театра "Яблоко" из Раквере. "АБЫРВАЛГ" удостоен признания за обращение к современной драматургии и поиски ее прочтения.
Вручая награды, члены жюри порадовалось, что во всех спектаклях были заняты подростки и молодые люди, а также тому, что молодые актеры стремились участвовать в обсуждении, высказывать свои мнения и аргументировать.
Сюрприз напоследок
Им стала постановка Владимира Вайкерта по пьесе Яанно Пуусеппа "Ты и я". Спектакль не был заявлен в программе, но, по словам режиссера, они решили его показать - как генеральная репетиция перед искушенным зрителем.
- После небольшого перерыва в "Другое небо" вернулась 21-летняя Софья Данилова, - рассказал Вайкерт. - Мы подготовили этот моноспектакль специально для таллиннского фестиваля.
ВЛАДИМИР ВАЙКЕРТ:
Театр - искусство элитарное, хоть и называется "народное".
Софья не просто справилась с режиссерской задачей, несмотря на возраст и сравнительно небольшой опыт на сцене, она сумела полтора часа держать зрителя в эмоциональном напряжении, заставить его сопереживать событиям и своей героине. Зал рукоплескал молодой актрисе и ее наставнику. Хочется надеяться, что молодая актриса повторит этот успех в столице, а сама постановка войдет в репертуар "Другого неба" - и те, кто не успел, обязательно ее увидят. Вайкерт обещает, что в этом сезоне постараются давать на своей сцене два-три спектакля в месяц.
Без аншлагов, но жалеть не о чем
Сожалеть в те дни можно было только об одном: аншлагов на фестивальных показах не было. Хотя уютный зал "Другого неба", где прошло четыре из девяти спектаклей, всегда был почти полным, но ведь там всего 75 мест...
- Естественно, хочется больше зрителей, особенно когда спектакль идет на большой сцене центра культуры, - рассуждает Вайкерт. - Но по большому счету жалеть не о чем - публика ведь есть. Театр - это искусство элитарное, хоть и называется "народное". Наш фестиваль вновь показал, что театр - искусство вдумчивое, а то, что есть и постоянные зрители, говорит о том, что стараемся не зря. Артисты тоже получили новые впечатления, знания и новых друзей. Все задачи выполнены, и будем ждать новых встреч на "ЛЮБИТЕЛИВЫ?".