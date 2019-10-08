"ЛЮБИТЕЛИВЫ?": На спектакле театра "АБЫРВАЛГ" некоторым зрителям стало плохо

Очередной фестиваль позади, прошло уже пару недель, но эмоции не улеглись - участники и зрители продолжают обмениваться впечатлениями, фотографиями и вспоминать увиденное и услышанное. По словам директора театра и главного организатора фестиваля Владимира Вайкерта, все задуманное удалось. На этот раз они постарались больше внимания уделить подрастающему поколению - большинство спектаклей были адресованы детям и подросткам, но и взрослой публике было не менее интересно, ведь затронутые темы касались всей семьи.

В сложный мир подростка окунули зрителей омский драматург Татьяна Комылина и нарвский театр-студия "16-я комната" под руководством Виталия и Ольги Катунцевых. Трогательную до глубины души историю "Сотворившая чудо" по пьесе американского драматурга Уильяма Гибсона привезли актеры из Пензы. В основе - реальная история ученого Элен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение. Зрители не могли сдержать слез... Не менее эмоциональными были спектакли "Мамки" Аси Котляр и "КоЛидор" Иланы Чубаровой в постановке Ольги Жулай из раквереского театра "Яблоко".

А на спектакле "Отель двух миров" Эрика-Эмманюэля Шмитта, который привез стокгольмский театр-студия "АБЫРВАЛГ", эмоции так зашкалили, что кому-то из наиболее впечатлительных зрителей даже стало плохо... Значит, артисты сумели добраться до самых тонких струнок души.

- В их спектакле не было "пугалок", - комментирует Владимир Вайкерт, - но они подняли настолько острые социальные и нравственные вопросы, которые не могли оставить равнодушным ни одного зрителя. Если коротко - действие происходит в реанимации, люди находятся как бы между двух миров, и перед ними встают жизненные задачи и проблемы, которые они не успели решить. Приходится это делать сейчас, и, проходя через чистилище, кто-то поднимается наверх, а кто-то идет вниз... Порой это действительно очень страшно.

К слову, название этого театра становится понятным, если прочитать его наоборот - справа налево. Они называют себя "театром с русским характером в Стокгольме". Объединившись в 2010 году в театр-студию, ставят спектакли о том, о чем не могут не говорить. В 2018 году были приняты в Ассоциацию деятелей русских театров зарубежья.

Содержательные и впечатляющие

Судя по многочисленным отзывам зрителей, все фестивальные спектакли были содержательными и впечатляющими. Высокий уровень постановок отметили также члены жюри, в составе которого работали Роман Калькаев (Москва) и Тоомас Лыхмусте (Таллинн).