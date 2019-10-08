Игра в лоскутки привела в новое искусство

Коллеги из клуба "Пэчворк плюс" в четвертый раз вместе представляют свое творчество в Йыхви и на этот раз даже завсегдатаев не просто удивили - потрясли своим искусством, представив не просто настенные панно из кусочков тканей, а настоящие живописные картины.

- Искусство этих дам покорило много лет назад, - поделился Александр Дусман. - Стараюсь не пропускать их выставки и каждый раз поражаюсь не только фантазии, но и тому, как заметно растет их мастерство. Ремеслом даже не назовешь, это настоящее искусство, и можно только представить, сколько труда и кропотливости они вкладывают в свои работы.

У авторов, не побоюсь громкого слова, шедевров, по-прежнему вместо красок кусочки тканей, а вместо кистей - иголка и нитки. Любимая швейная машинка в умелых руках - это все, что им требуется.

Без грамма краски

- Уму непостижимо, как можно добиться такого эффекта без грамма краски, - восхищаются гости вернисажа. - На картинах Галины Козулиной виноград и посуда - словно изображение 3D. Как такое возможно?

Мастерица отвечает, что действительно, ни грамма краски, только ткани. Это новая техника, которую они недавно стали осваивать.

- Сложный и кропотливый труд, на одну работу уходит минимум четыре месяца, - объясняет автор. - В экспозиции все, что я успела сделать за последние три года. Новой технике учимся в Перми, в школе Любови Лежаниной, которая не только фантастически владеет лоскутной живописью и разработала собственную методику, но и щедро ею делится. Благо для этого даже ехать в дальние края не надо - интернет помогает.

Лоскутная живопись - сравнительно новое направление в пэчворке, но уже очень популярное. Ида-вируские умелицы не только говорят, но и доказывают своими работами, что эта техника позволяет изобразить все что угодно.

- Лоскутки - материал с безграничными возможностями, - добавляет Наталья. - Меняются ткани, фактуры, не говоря о разнообразии цвета и других характеристик. - Главное - желание творить.

Можно сшить даже дом

Если у Галины большинство экспонатов - декоративные картины, то Наталья Капаева решила показать не только объемные настенные панно, но и жакеты, которые сшила "под настроение". Одежда из лоскутков - ее конек в пэчворке. "Училась конструированию одежды пять лет и всю жизнь люблю этим заниматься", - говорит она.

К слову, некоторые из уникальных жакетов после выставки модницы могут приобрести, второго такого точно нигде не встретишь.

Из лоскутков можно сотворить что угодно - на выставке есть украшения и посуда.