РЕЙД: Полиция проверила соблюдение правил пересечения железной дороги пешеходами

Сегодня места пересечения железной дороги по всей Эстонии находились под бдительным взором полиции, охранных фирм и чиновников железнодорожных предприятий. К сожалению, пешеходы гибнут слишком часто как в официальных, так и в стихийных местах перехода через железнодорожные пути.
В свое время строительство железной дороги было благодатью для многих уголков Эстонии, поскольку улучшение транспортного сообщения привело к скачку в развитии. В то же время железную дорогу начали массово пересекать люди и транспорт, что приводило к несчастным случаям. На сегодня большие участки железной дороги обнесены оградой и обустроены переходы, но их все же мало.
Например, в Йыхви легальных мест пересечения железной дороги всего два - туннель на променаде и переезд на Тартуском шоссе, чего явно недостаточно, и на восточной окраине города между улицами Раудтеэ и Мальми возникло несколько стихийных переходов прямо рядом с плакатами, запрещающими хождение по железнодорожным путям. По-человечески людей, конечно, понять можно: делать крюк в несколько километров ненормально.
- К счастью, в этой части есть положительные сдвиги. В Йыхви с волостью договорились о строительстве одного нового туннеля, но на проектирование, тендер на строительство и сооружение уйдет пара лет, - сказал представлявший в ходе рейда АО "Eesti Raudtee" Тимофей Килин.