Чт, 10.10.2019
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РЕЙД: Полиция проверила соблюдение правил пересечения железной дороги пешеходами

По словам участвовавших в рейде полицейских, большие проблемы по-прежнему есть и в официальных местах пересечения железной дороги. Люди двигаются, погруженные в собственные мысли, с наушниками в ушах, и совершенно не обращают внимания на окружающий мир. Один рейд, несмотря на привлечение больших сил, сам по себе не может обеспечить безопасность, для этого в первую очередь сами велосипедисты и пешеходы должны соблюдать ПДД.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Сегодня места пересечения железной дороги по всей Эстонии находились под бдительным взором полиции, охранных фирм и чиновников железнодорожных предприятий. К сожалению, пешеходы гибнут слишком часто как в официальных, так и в стихийных местах перехода через железнодорожные пути.

В свое время строительство железной дороги было благодатью для многих уголков Эстонии, поскольку улучшение транспортного сообщения привело к скачку в развитии. В то же время железную дорогу начали массово пересекать люди и транспорт, что приводило к несчастным случаям. На сегодня большие участки железной дороги обнесены оградой и обустроены переходы, но их все же мало.

Например, в Йыхви легальных мест пересечения железной дороги всего два - туннель на променаде и переезд на Тартуском шоссе, чего явно недостаточно, и на восточной окраине города между улицами Раудтеэ и Мальми возникло несколько стихийных переходов прямо рядом с плакатами, запрещающими хождение по железнодорожным путям. По-человечески людей, конечно, понять можно: делать крюк в несколько километров ненормально.

- К счастью, в этой части есть положительные сдвиги. В Йыхви с волостью договорились о строительстве одного нового туннеля, но на проектирование, тендер на строительство и сооружение уйдет пара лет, - сказал представлявший в ходе рейда АО "Eesti Raudtee" Тимофей Килин.

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