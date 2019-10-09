РЕЙД: Полиция проверила соблюдение правил пересечения железной дороги пешеходами

В свое время строительство железной дороги было благодатью для многих уголков Эстонии, поскольку улучшение транспортного сообщения привело к скачку в развитии. В то же время железную дорогу начали массово пересекать люди и транспорт, что приводило к несчастным случаям. На сегодня большие участки железной дороги обнесены оградой и обустроены переходы, но их все же мало.

Например, в Йыхви легальных мест пересечения железной дороги всего два - туннель на променаде и переезд на Тартуском шоссе, чего явно недостаточно, и на восточной окраине города между улицами Раудтеэ и Мальми возникло несколько стихийных переходов прямо рядом с плакатами, запрещающими хождение по железнодорожным путям. По-человечески людей, конечно, понять можно: делать крюк в несколько километров ненормально.