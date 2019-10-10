Катрин Паутс, Аллан Вайнола, 100 шаржей и 245 медведей

- В нашем здании разместились ни много ни мало 245 игрушечных медведей - у работников ушло время, чтобы их пересчитать, - усмехается она. - У нас есть выставка шаржей Калева Притса, на которой представлено ни много ни мало сто шаржей на известных и очень известных людей, у нас две очень интересных творческих мастерских для молодежи, мастерские ручной работы и читальня для детей, а также вечера встреч для всех. Приходите, у нас скучно не будет! - заверяет Линнард.

Творческие мастерские Йыхвиская центральная библиотека организует в первый раз. Мастерских всего две, обе начинают работу в 16.00. 22 октября перед молодыми людьми, которых интересует писательство и работа на телевидении, выступит популярная писательница Катрин Паутс, каждая книга которой становится попаданием в десятку. "Катрин научит, как найти интересную историю и увлекательно ее рассказать, - говорит Линнард. - Этот навык очень важен не только при написании книг, но и в телевизионной работе, второй профессии Катрин. А также в журналистике, третьей профессии Катрин, и в современном мире инфлюенсеров - посвященное ему реалити-шоу Катрин сейчас монтирует. Так что все, кого интересуют эти темы, могут прийти, поспрашивать и поучиться".

Вторая творческая мастерская состоится 29 октября, ее проведут писатель и музыкант Майт Вайк и музыкант Аллан Вайнола. Линнард отмечает, что тем, кто знает песни ансамбля "Sõpruse Puiestee", не нужно говорить, что эти два человека - настоящие мастера хороших историй, живые классики. У них есть чему поучиться.

После мастерских в большом зале библиотеки пройдет встреча с их ведущими, на которую приглашаются люди всех возрастов. Встреча с Паутс, которая говорит так же хорошо, как и пишет, пройдет 22 октября в 17.30, а встреча с Майтом Вайком и Алланом Вайнола - 29 октября в то же время.

31 октября в Йыхвиской центральной библиотеке член Рийгикогу и Партии реформ Марко Михкельсон представит свою вышедшую в этом году книгу "Murdeajastu".

В октябре в Йыхвиской центральной библиотеке также началась регистрация на индивидуальные компьютерные уроки для начинающих пользователей и открылась комната рукоделия.