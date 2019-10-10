Публика Йыхвиского концертного дома на концерте в честь открытия сезона 2 октября могла насладиться не только Санкт-Петербургским филармоническим оркестром и прозвучавшей в его исполнении музыкой Чайковского и Рахманинова, но и выступлением солиста-скрипача мирового уровня Сергея Догадина (31). Благодаря дирижеру Ану Тали у Сергея на протяжении его исполнительской карьеры сохраняется особенная связь с Эстонией.

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- В последний раз - а заодно и впервые - ты выступал в Йыхвиском концертном доме на последнем концерте в год его открытия - в 2005-м. Ты помнишь это выступление? Тебе тогда было всего 17 лет…