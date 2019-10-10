Публика Йыхвиского концертного дома на концерте в честь открытия сезона 2 октября могла насладиться не только Санкт-Петербургским филармоническим оркестром и прозвучавшей в его исполнении музыкой Чайковского и Рахманинова, но и выступлением солиста-скрипача мирового уровня Сергея Догадина (31). Благодаря дирижеру Ану Тали у Сергея на протяжении его исполнительской карьеры сохраняется особенная связь с Эстонией.

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- В последний раз - а заодно и впервые - ты выступал в Йыхвиском концертном доме на последнем концерте в год его открытия - в 2005-м. Ты помнишь это выступление? Тебе тогда было всего 17 лет…

- Я помню, что был в этом зале, но не помню, что играл. Помню, что мы выступали вместе с Ану (это был концерт Таллиннского камерного оркестра под управлением Ану Тали, на котором Сергей Догадин солировал при исполнении скрипичного концерта Мендельсона Бартольди. - Т.К.). Мы с Ану и в последние годы много выступаем вместе как в Эстонии, так и в США. Общаемся, дружим и музицируем.