Урмас Паэт: "Климатические изменения на земном шаре - не выдумка европейских политиков"

- Так и есть, что с дешевой физической работой уже недолго будешь конкурентоспособным.

- Как вы относитесь к инициативе президента Франции Макрона найти возможности сделать отношения с Россией более теплыми? К чему это может привести?

- Это не черно-белая история. По-моему, этот ход мысли надо разделить натрое. Наиболее серьезно то, что Россия в 2014 году нарушила международное право в отношении Украины и это нарушение продолжается. На это Евросоюз отреагировал санкциями. Противоречило бы всяческой политической логике, если бы теперь в одностороннем порядке стали отменять эти санкции, в то время как причины, побудившие ввести их, не устранены.

Второй элемент, интересующий Францию и некоторых других политиков, - это найти с Россией точки соприкосновения для решения, так сказать, третьих мировых проблем: иранская ядерная программа, проблемы Северной Кореи, Саудовской Аравии, война в Сирии, африканские проблемы. По сути это является силой, запускающей предложения Макрона. Сама по себе эта цель замечательная и разумная. Другое дело, осуществимо ли это на практике, если перед тобой имеется так называемый блок, или большой связанный с украинским вопросом конфликт между Западом и Россией.

Третий компонент, против которого никогда не выступала также Эстония и который кажется разумным нам, как соседу России, - это то, что Европа и Россия должны больше общаться на уровне гражданских обществ. Чем больше и адекватнее сосед узнает нас, тем лучше. Нельзя, чтобы вся информация о Европе доходила до большинства людей России только через тамошние, во многом пропагандистские телеканалы. Если у человека не будет личного и непосредственного опыта общения с Европой, то его легче обманывать в чем-то.

Если просуммировать все компоненты, то вся эта большая картина безопасности и внешней политики может измениться, когда Россия изменит свое поведение в части прежнего нарушения международного права. Макрон и французы сейчас тестируют, возможен ли прогресс во втором и третьем компонентах, без того чтобы покуситься на первый. Посмотрим, но лично я настроен скептично. Я пока не замечаю интереса России к тому, чтобы на шаг приблизиться к Евросоюзу.

- Крым Украине Россия, очевидно, не вернет?

- Вопрос в том, сколько у Европы стратегического терпения. Если смотреть шире, то пять лет - маленький срок. Мы помним, что когда Запад устанавливал санкции в отношении СССР, то они действовали десятилетиями. В конце концов они принесли результат. Сейчас прошло пять лет, и все очень нетерпеливы: почему ничего не изменилось? Думаю, что было бы слишком большим идеализмом предполагать, будто после введения санкций Путин тут же изменит свое поведение.

Если Евросоюз, для которого международное право является важным аспектом, захочет в будущем оставаться серьезным деятелем в международных делах, то надо этого придерживаться. Сколько бы времени это ни потребовало.

- Какой взгляд на российский вопрос доминирует сейчас в Европарламенте?

- Осмелюсь сказать, что если у нас 751 депутат, то около ста, может быть, такие, кто готов любой ценой вести торговлю с Россией. Но подавляющее большинство понимает, какие проблемы может создать для Европы в будущем ситуация, когда спустя довольно короткое время нарушителю международного права скажут: окей, вы хоть и не исправили свое поведение, но мы все же откажемся от этих санкций.