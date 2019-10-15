Кохтла-Ярвеская школа искусств ждет свой зал, но получит не скоро

Ремонт актового зала, рассчитанного на 221 место, в Кохтла-Ярвеской школе искусств был начат в прошлом году, продолжили нынешним летом, но выделенных средств для завершения тоже не хватит. Советник по вопросам строительства Кохтла-Ярвеского горуправления Елена Тоотс сказала, что на второй этап реконструкции зала инвестировано 53889 евро (с НСО), выделенных Министерством финансов. Строители уйдут в конце октября, но продолжить ремонт и оснащение площадки получится не раньше следующего года.

- Работы выполняет местная фирма "Alsifor", за четыре месяца выровняли основание пола, стены, установили два комплекта дверей, проложили вентиляционные и электросистемы, выполнили работы по подготовке потолка, на который должны установить акустические плиты, - перечисляет она. - Необходимы также покрытие пола сцены, отделка стен, установка вентиляционного агрегата и светильников, убранство сцены, занавесы, мебель и прочее оборудование. Предполагаю, что для завершения этого объекта потребуется еще не менее ста тысяч евро, и городские власти ищут источники финансирования. Но в этом году открытие не состоится.