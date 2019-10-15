Сынаялги продолжают строить Айдуский ветропарк

Руководитель развивающего Айдуский ветропарк ТОО "Eleon Green" Андрес Сынаялг вчера положил в символический металлический цилиндр свежий номер газеты "Северное побережье", ее тематическое приложение, посвященное ветропаркам, визитную карточку и пятиевровую купюру, опустил цилиндр в скважину, пробуренную фирмой "Viru Geoloogia" для проведения исследований, и засыпал землей. "Чтобы археологам в будущем было что изучать", - сказал он.

Этой акцией "Eleon" дал символический старт строительству остальных 28 ветрогенераторов, запланированных в Айду. В общей сложности в районе появятся 30 ветрогенераторов; один из них, по сути, готов, у второго установлены башня и на ней генератор, который был поврежден водой из-за остановки строительства.

Начнут с нескольких фронтов

Опуская металлический цилиндр в землю на месте будущего ветрогенератора, Андрес Сынаялг подчеркнул, что хотя бы в этот день им хотелось бы говорить скорее о позитивной стороне, то есть о том, что имеющиеся у них разрешения на строительство по-прежнему действительны и они продолжат строительную деятельность точно в рамках выданных им разрешений.

- Согласно разрешению на строительство, у нас есть право построить на поверхности земли ветрогенератор высотой до 130 метров, причем высота ветрогенераторов не может различаться больше чем на пять метров, - сказал Сынаялг.

Если самое высокое место, где появится ветряк, находится на высоте 68 метров над уровнем моря, то именно на эту высоту следует поднять основания других ветрогенераторов, и в действительности именно с этого и начался спор вокруг разрешений на строительство. Руководитель предприятия подтвердил, что они никогда не делали секрета из того, что ветрогенераторы нужно поднять на одинаковую высоту, и все они выстроятся по высоте именно этого, восьмого, согласно их подсчетам, ветряка.

Поскольку для восьмого ветрогенератора возвышение из щебня строить не придется, а потому не возникнет и спора о том, имеет ли предприятие право строить подушки, то это, по оценке Сынаялга, хорошая, надежная отправная точка для движения вперед.

Когда может быть построен восьмой ветрогенератор, руководитель предприятия сказать не смог, так как темпы строительства во многом зависят от партнеров и от того, насколько быстро они смогут заняться объектом. Поскольку в процесс заключения соглашений вклинились два с половиной года судебных тяжб, во время которых строительство стояло, сроки теперь нужно снова пересмотреть.

- Фактом является то, что весной 2023 года все ветрогенераторы должны быть готовы, поскольку этого от нас требует государство, - констатировал Сынаялг. Строительная деятельность начнется на участке как восьмого, так и других ветрогенераторов, и работы будут выполняться в соответствии с темпами работы партнеров и погодными условиями.

Насилу не построишь